莱克勒克：法拉利落后杆位0.9秒差距“太大了”

查尔斯·莱克勒克声称，在荷兰大奖赛排位赛里落后获得获得杆位的兰多·诺里斯0.909秒，对法拉利来说差距“太大了”。

自从今年五月莱克勒克在摩纳哥赢得胜利之后，法拉利的赛车竞争力急转直下。其赛季初在制造商年度积分榜上第二名的位置，已经被迈凯伦抢去，而且尽管积分还领先梅赛德斯，但在近期比赛中处于下风。

夏休归来的第一个周五练习日，卡洛斯·塞恩斯因变速箱问题错过了大部分练习时间。加上第一节在雨地上进行，而第三节练习因红旗而长时间暂停，西班牙人在准备不足的情况下，排位赛名列第11位，只是在亚历山大·阿尔本因赛车未能通过技术检查被取消资格后，才将前进到第十位发车。

尽管使用软胎的时间多于队友，莱克勒克也只获得第六名，落在乔治·拉塞尔和塞尔吉奥·佩雷兹身后，而且与诺里斯的杆位圈几乎相差一秒。

当被Motorsport.com问及这是否代表了法拉利目前的现实处境时，摩纳哥车手回答说：“不幸的是，的确如此。我的意思是，单圈时间不错，但不幸的是在这么短的赛道上，我们相差0.9秒......这太多了、太多了。”

“但是作为一个集体，我们知道我们的不足。我们正在全力以赴。不幸的是，在过去几个月里，我重复太多了，但这就是我们目前所处的现实。希望我们尽快对赛车进行升级，能帮助我们缩小差距。”

不过，莱克勒克希望法拉利在赞德弗尔特的挣扎，是这条赛道独特的高下压力特性所带来的。

“有一个（恢复）计划，”他解释说。"当我看到像今天这样的差距时，0.9秒是一个很大的差距。我不确定我们的差距会有那么大，直到赛季结束。让我们拭目以待。”

“我也认为这样的赛道并不适合我们的赛车，差距可能比我们在其他赛道上相同赛车的差距更大。所以，今天我们的表现特别挣扎，但我希望从蒙扎开始（法拉利的主场），我们会有更好的表现。”