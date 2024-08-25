莱克勒克：法拉利落后杆位0.9秒差距“太大了”
莱克勒克承认与杆位相差0.9秒对法拉利来说差距“太大”
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
查尔斯·莱克勒克声称，在荷兰大奖赛排位赛里落后获得获得杆位的兰多·诺里斯0.909秒，对法拉利来说差距“太大了”。
自从今年五月莱克勒克在摩纳哥赢得胜利之后，法拉利的赛车竞争力急转直下。其赛季初在制造商年度积分榜上第二名的位置，已经被迈凯伦抢去，而且尽管积分还领先梅赛德斯，但在近期比赛中处于下风。
夏休归来的第一个周五练习日，卡洛斯·塞恩斯因变速箱问题错过了大部分练习时间。加上第一节在雨地上进行，而第三节练习因红旗而长时间暂停，西班牙人在准备不足的情况下，排位赛名列第11位，只是在亚历山大·阿尔本因赛车未能通过技术检查被取消资格后，才将前进到第十位发车。
尽管使用软胎的时间多于队友，莱克勒克也只获得第六名，落在乔治·拉塞尔和塞尔吉奥·佩雷兹身后，而且与诺里斯的杆位圈几乎相差一秒。
当被Motorsport.com问及这是否代表了法拉利目前的现实处境时，摩纳哥车手回答说：“不幸的是，的确如此。我的意思是，单圈时间不错，但不幸的是在这么短的赛道上，我们相差0.9秒......这太多了、太多了。”
“但是作为一个集体，我们知道我们的不足。我们正在全力以赴。不幸的是，在过去几个月里，我重复太多了，但这就是我们目前所处的现实。希望我们尽快对赛车进行升级，能帮助我们缩小差距。”
不过，莱克勒克希望法拉利在赞德弗尔特的挣扎，是这条赛道独特的高下压力特性所带来的。
“有一个（恢复）计划，”他解释说。"当我看到像今天这样的差距时，0.9秒是一个很大的差距。我不确定我们的差距会有那么大，直到赛季结束。让我们拭目以待。”
“我也认为这样的赛道并不适合我们的赛车，差距可能比我们在其他赛道上相同赛车的差距更大。所以，今天我们的表现特别挣扎，但我希望从蒙扎开始（法拉利的主场），我们会有更好的表现。”
Be part of Motorsport communityJoin the conversation
Share Or Save This Story
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments