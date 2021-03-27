莱克勒克：法拉利比预期更有竞争力

法拉利在2020赛季仅仅名列年度第六，遭遇了1980年以来最糟糕的赛季。但是在新赛季的第一天，莱克勒克和他的新队友卡洛斯·塞恩斯在练习阶段的表现给人带来惊喜。

虽然摩纳哥人在第二节练习中没能用软胎做出有竞争力的时间，但是塞恩斯在时间榜上位列第四。西班牙人做出的单圈时间，只落后马克斯·维斯塔潘的标杆0.280秒。

莱克勒克在周五收工后表示：“老实说今天很积极，我们可能没想道会这么有竞争力。我知道现在还早，但是FP1在我这边非常积极，FP2则稍差一点。我对赛车有这样那样的挣扎，没能按我想的方式完成单圈。

“但是总体上有很多工作，我能感觉到车队动力满满。我们能感觉到与去年相比的进步，这对眼下是好事。明天我们将会知道我们与其他车队相比到底水平如何。”

本周五的练习在大风中进行，塞恩斯认为这也是车队之间单圈竞争力接近的原因之一，但是长距离方面梅赛德斯和红牛依旧具备了优势。不过，西班牙人对SF21的改进感到乐观。

他说：“我每跑一圈，就对赛车如何表现、如何适应变化的状况更了解一点。这需要一点时间，所以对我重要的是周五不出问题，完成我们的项目。”

法拉利在去年的挣扎很大程度上源于动力单元在根据技术指导做了调整后，失去了2019赛季的强大性能。而从巴林测试来看，马拉内罗在冬天的努力取得了成效。

尽管如此，法拉利竞赛总监劳伦特·马基斯认为其动力单元究竟水平如何，需要多场排位赛以及与其他制造商的对比才能确定。

“我们已经进步了，这是毫无疑问的，”法国人表示，“所以我们对今天看到的感到满意。”

“总是有很多工作要做，以便在这条赛道上激发赛车的性能，因为这里的条件很特别。你从非常热的下午的最高温度过渡到夜里。”

“当然我们知道我们的具体数据。问题是与其他人比较的话，这些数据如何？只有等到分析排位赛时才会得到真正答案，可能因为这些预测就是这样，需要几场排位赛来确定数据的可靠性。

“我认为可能要2-4场排位赛后才会知道，因为你需要把其他人的大致数据整合到一起来看。”