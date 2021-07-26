莱克勒克：法拉利应对匈牙利前景“保持现实”

刘易斯·汉密尔顿与马克斯·维斯塔潘在英国大奖赛开场圈相撞后，莱克勒克一举成为大黑马，在比赛重新开始后一路领跑，直到还剩两圈时被汉密尔顿超越。不过，摩纳哥人获得第二，代表法拉利本赛季第二次登上领奖台。

法拉利已经在本赛季里多次让人经验，尤其是莱克勒克在摩纳哥和巴库拿到了杆位，而卡洛斯·塞恩斯在蒙特卡洛获得了加入跃马后的第一个领奖台完赛。在莱克勒克因赛车问题没能发车的情况下，变成第三位发车的西班牙人，在瓦尔特利·博塔斯遭遇进站问题前，一直稳稳地跑在第三，并最终以第二名完赛。

上周日赛后，当被问到是否有机会在本周末的匈牙利大奖赛里争夺胜利时，法拉利领队马蒂亚·比诺托半开玩笑地回答道：“胜利？或者1-2名？”

“乐观是好事，我认为在那么好的表现之后，我们都希望保持乐观——老实说是过去三场比赛后，但另一方面我们需要保持现实，”莱克勒克严肃地说。

“（乐观）当然这是好事，我们士气很好。我感觉瞄准在布达佩斯获胜有点乐观。所以现实一点的话，我认为如果排在两支领先车队后面，我就会高兴。”

塞恩斯在银石从第十位发车，在发车后落到第12的情况下，追回到第六。但自从进站后，他一直无法超过身前驾驶迈凯伦的丹尼尔·里卡多。

传统意义上，布达佩斯的亨格罗林赛道因为十分曲折，赛道特性与慢速的摩纳哥十分类似，而法拉利在蒙特卡洛的排位赛里获得第一、四名。但是塞恩斯提醒说，如今的亨格罗林已经与过去不同，因此法拉利比较实际的目标是第三快的车队。

“近年来，对于这些赛车来说，布达佩斯变成了中速和高速的赛道，”西班牙人表示。“如果你看摩纳哥和巴库的话，弯角都是第二、第三挡。现在的布达佩斯，随着赛车拥有疯狂的下压力，你在第二计时段里的弯始终是第四、第五挡，不再是过去那样纯粹的低速赛道。我不认为那会对我们有利。”

“不过我认为那是一个好机会，跑在红牛和梅赛德斯后面。但依然是下压力为王，我们从数据看到，正如今天看到刘易斯用硬胎的速度，他们还是比我们有更多速度，所以他们应该会在匈牙利领先。”

在制造商年度第三的争夺中，法拉利当前落后迈凯伦15分。意大利车队曾在摩纳哥过后在积分榜上超过了直接竞争对手，但之后的三连赛里状态有些退步，被英国车队反超，尤其在保罗·里卡德没能进入积分区对跃马损失重大。

对于SF21赛车在银石找回速度的原因，比诺托认为其实并不在于赛车性能本身，而是占据靠前、干净的赛道空间非常重要。

“我认为如果你与奥地利做比较，（兰多）诺里斯表现非常出色，登上了领奖台。根据我们的分析，他在奥地利的比赛速度与我们非常相似，但我们堵在了车流里，”法拉利领队表示。

“我认为排位赛里抢到靠前的位置、在发车时冲到前面是关键。这里（银石）的情况刚好相反，查尔斯跑在了前面，我们可以按自己的节奏来比赛。”

“如果比较两名车手，其中一人被挡在了其他赛车后面。当卡洛斯跑进干净的空间，他的速度与查尔斯一致。所以我认为不是我们的速度的问题，我们前面的刘易斯和马克斯本来就有很好的速度。但我认为，从法国到现在，我们进步了很多，这是最重要的。”