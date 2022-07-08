莱克勒克：法拉利内部有分歧的说法“绝不属实”

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莱克勒克在英国大奖赛赛后显得相当沮丧，原因是车队在比赛尾声的安全车出动时决定让卡洛斯·塞恩斯，而不是自己进站，从而令他痛失了登上领奖台的机会。

此外摩纳哥人对于比赛早期阶段，法拉利在感到塞恩斯的速度更快的情况下没有让西班牙人“让道“的做法同样感到非失望。对此他清楚地表示，希望车队能够对于所做的决定给出明确的澄清。

由于如今法拉利在争冠气势上一直不敌竞争对手红牛，车队的这一策略决定，以及赛后比诺托在维修区与莱克勒克发生的疑似争吵，都引发了人们对于其内部发生矛盾的猜测。

但莱克勒克表示，任何关于马拉内罗内部有意见分歧的说法都是无稽之谈，并强调对比赛结果感到失望和引发其他问题完全是两码事。

当被Motorsport.com问及关于法拉利内部有分歧的谣言时，莱克勒克回应道：“这绝不属实。我希望我不必介入此事，因为这正是我在其他任何地方都遇到的问题。我希望我不需要为这些事情而斗争。”

“我们非常团结。上一场比赛，以第一和第四名完赛是否让我们有点遗憾？是的,确实有。我们是否对于卡洛斯赢得了他的第一场比赛感到非常、非常高兴？是的，我们很坦诚。”

“但很明显，在安全车之前，你是第一名和第二名，但最后你的完赛名名次是第一和第四。所以会有一些失落。但可以肯定的是，车队内部没有任何分歧。”

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

莱克勒克证实，在英国大奖赛的事情发生后，本周他在摩纳哥私下约见了比诺托，并与其共进了晚餐。

然而法拉利小将澄清，这次约见仅仅的是他与老板在赛道之外的一次定期会面，促成的原因包括近期一系列的比赛困境，而不仅仅是英国大奖赛的问题。

当被问及在银石的维修站以及摩纳哥与比诺托的谈话内容时，摩纳哥人表示：“很明显，在过去的几天里，关于这两件事有很多的讨论。“

“在银石之后，他一开始对我很生气，因为他看到我非常沮丧，显然他能理解这点。但他只是想确保我没事。考虑到我在安全车后面的处境，我也意识到自己完成了一件了不起的工作。”

“在摩纳哥（会面），我们经常这么做。由于过去的五场比赛对我来说非常艰难，所以他来了摩纳哥。我只想待在家里，远离一切，全心全意地迎接这个周末。”

莱克勒克表示，法拉利知道其本可以在英国大奖赛上做出更好的策略决定。因此意大利车队从本周起更改了一些通信协议，以确保在未来不会再次出现类似问题。

“就我个人而言，我认为在某种程度上我没有什么可以改变的，”他表示，“作为一支车队，我认为我们已经做出了一些改变，那就是在整场比赛的沟通方式上，必须为那个特定的时刻做好准备。“

“一旦安全车出动，你就需要做出决定，如果你还没有准备好，那就会很棘手。所以，作为一个团队，我们做了一些改变。我不会透露太多细节。”

当被问及是否曾督促车队对调车手位置，以帮助他在冠军争夺战中获得优先地位时，他表示:“这由不得我来发表意见。”

翻译/小飞侠