莱克勒克期待伊斯坦布尔公园带来“有意思的”挑战

在还剩四场比赛的情况下，莱克勒克落后积分榜第四位的雷诺车手丹尼尔·里卡多10分。虽然看上去本赛季法拉利在制造商年度积分榜上名落孙山已成定局，但是摩纳哥人至少有望与去年个人年度排名持平，尽管没有分站冠军入账。

从俄罗斯大奖赛起，法拉利对SF1000赛车的小幅升级取得不错效果。莱克勒克在纽伯格林和波尔蒂芒连续两场排位赛获得第四名，只输给梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿、瓦尔特利·博塔斯和红牛的马克斯·维斯塔潘。虽然在伊莫拉没能保持势头，但与前二排只相差了0.1秒。

本周末， F1将自2011年后第一次回到土耳其比赛。与此前的其他新赛道相比，伊斯坦布尔公园对莱克勒克完全陌生。

“我其实比较喜欢探索新赛道，那非常有趣，”摩纳哥人在一次法拉利合作伙伴壳牌的采访会上表示。“在你前往新赛道比赛前，总是有很多准备工作，与工程师们一起研究赛道。”

“我会驾驶模拟器来理解这些新赛道，尽可能做好准备，争取在比赛周末尽快找到速度。这是一个不寻常的赛季，我们需要适应。我倒是挺喜欢今年的下半赛季，我喜欢这些新赛道，它们很有意思。希望我们在土耳其会上演有意思的比赛。”

上一次F1作客土耳其时，莱克勒克刚开始参加国际化的卡丁车比赛。与大多数没有体验过伊斯坦布尔公园的车手一样，他也期待8号弯的挑战。

“赛道看上去非常酷。我记得在电视上看的时候，特别是向左的连续3个弯，在电视上看起来非常特别，”摩纳哥人说，“我很期待去那里驾驶新一代的F1赛车，它们是非常厉害的角色。”

本周末的土耳其大奖赛，是受新冠肺炎疫情影响后，压缩后的2020赛季的第14场比赛， 此后只剩下两场在巴林和最后在阿布扎比的收官战。

相比于7月初赛季启动后，11周内进行了9场比赛，下半赛季8场的日程相对宽松。不过回顾整个赛季至今的挑战时，莱克勒克坦言在比赛周末合理休息是关键。

“显然上半年非常难，因为新冠病毒肺炎我们不得不待在家里，我尽可能地自己进行准备，身体上做好了十足的准备，”法拉利车手表示。“显然前几场比赛开始的时候，所有车手都已经很久没有驾驶赛车了，那是感觉有点困难。”

“但是当赛季开始后，我们就没有时间休息了，每周都是比赛周，我们需要准备好。我感觉有点累，但是我设法在周末紧张的时间里寻找放松的时间，从而让我能够把精力用在合适的时间。当前我没问题了。”