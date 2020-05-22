莱克勒克本周日或将出演争议性飙车电影重制

《一次约会》是以即兴发挥闻名的法国导演克洛德·勒卢什（Claude Lelouch）在1976年制作的一部争议性作品。在这段8分多钟的短片里，一辆汽车在清晨的巴黎街头狂飙，从塞纳河边的Porte Dauphine出发，经过凯旋门后，沿着香榭丽舍途径方尖碑、卢浮宫等地标性建筑，只为赶到北部的蒙特马高地的圣心堂赴约。

根据法国媒体的报道，勒卢什准备重新拍摄一部类似的短片。摩纳哥的有关部门已经同意在本周日早上6点45分至9点向摩托车和行人关闭道路，用于拍摄此片。而在这个原本应该进行摩纳哥大奖赛的周日早上，在摩纳哥土生土长的莱克勒克可能将坐进驾驶舱并驾车进行取景。

勒卢什凭借《一次约会》而一举成名，但也引发了巨大的争议。在不到9分钟的短片中，所有画面由附着于汽车前下方的摄像机单机拍摄，没有经过任何特效处理。

片中充满了危险的场景，包括在卢浮宫西侧加速穿过短隧道、在狭窄的街道上预见垃圾车和遛狗的妇人，以及在最后一段驶向蒙马特高地时险些撞上一辆正常横向通过的白色汽车。而在所有违法行为中，除了多次闯红灯之外，勒卢什自称一度时速超过240公里/小时。

勒卢什原本向巴黎当局提出请求，希望可以封路来协助拍摄，但是遭到拒绝。只是他没有放弃，选择了在某个周日清晨进行拍摄。当短片公布之后，巴黎警方短暂逮捕了这位导演并且没收了其驾照，不过很快又归还于他。

这部短片不可避免地引起了轰动，但是都以盗版片的形式流传了数年后，才在2003年发行了正式的DVD版本。而众多汽车、电影爱好者不知疲倦地对本片进行分析，并且认定勒卢什有做假嫌疑。

其中疑点之一是，有专业人士认定影片中的汽车声音源自法拉利275 GTB，并非勒卢什自称的他自己的梅赛德斯450 SEL，而且他从没公布过片中车辆的画面。同时，尽管这位法国导演坚称是他亲自驾车，但有暗示称实际驾车的是法国前F1车手杰科·拉菲特（Jacques Laffite） 。此外，还有人认有人在沿途通过无线电通报路况，才让他在某些危险路段能如此疯狂地加速。

如今，勒卢什决定翻拍当年的作品，而且在摩纳哥取景。不同的是，这次的街头飙车的拍摄将合法进行，而且驾驶者一定不会是82岁的他自己。