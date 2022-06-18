莱克勒克更换更多动力单元组件，将退到最后发车

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在阿塞拜疆大奖赛中因动力单元故障退赛，使得莱克勒克在与马克斯·维斯塔潘的世界冠军争夺中遭遇重创。不仅当时他正领跑比赛，结果把胜利拱手让给了争冠对手，而且因为他先前已经在巴塞罗那遇到过一次动力单元故障，使得他在2022赛季仅过了三分之一时就已经引擎吃紧。

加拿大的周五练习之前，法拉利为摩纳哥车手更换了超车限额的控制电子器，意味着他自动触发了退后10个发车位置。考虑到蒙特利尔的赛道易于超车，法拉利做出了战略性的选择，以此为莱克勒克囤积动力单元组件。

周六练习之前，国际汽联确认法拉利决定再为莱克勒克启用第四个内燃机、涡轮增压器、MGU-H和MGU-K，这足以他退到最后一位发车。不过，在剩余还有13个周末的情况下，他大概率还将触发一次引擎罚单。

本周末，AlphaTauri的角田裕毅最先更换了一整套全新的动力单元，也背上了引擎罚单。而日本车手又在周六练习前得到了一个新的内燃机。此外，莱克勒克的队友卡洛斯·塞恩斯启用了本赛季自己的第三个——也是最后一个——可以自由更换的内燃机。