查尔斯·莱克勒克坦言在穆杰罗的排位赛里拿到第五名超出了法拉利的期望值，但是要在托斯卡纳大奖赛里守住这个名次非常困难。
本周末，法拉利在穆杰罗庆祝车队参加的第1000场F1大奖赛。在经历了斯帕和蒙扎两个灾难性的周末后，莱克勒克为车队在其拥有的赛道上，在这一轮三连赛里第一次晋级排位赛Q3。
当Racing Point、雷诺车手受最后时刻的黄旗影响之后，莱克勒克为法拉利拿下了意料之外的第三排的发车位子。
“非常高兴，我对那圈整体上感到非常高兴，”摩纳哥人表示，“我使出了全力，第五位绝对超出了我们的预期。”
“蒙扎和斯帕对整支车队极其困难。在低下压力设置下，我对驾驶赛车感到非常挣扎，找到平衡非常困难，但是来到这里我们设法找到了正确的平衡，对赛车的感觉非常好。”
Q3最后时刻，埃斯特班·奥康出现失误导致赛道上出现黄旗，而莱克勒克是仅有的两位提高个人时间的车手之一。尽管如此，他与第四名的亚历山大·阿尔本相差四分之一秒。
法拉利车手补充道：“我们只是欠缺整体的性能来与前排的人竞争，但是今天平衡非常好。这给我信心，让我可以在排位圈里全力去跑。
“但是Q3非常棘手，因为第一圈我是用旧轮胎去跑的，然后才换上新轮胎。这很棘手，但最终我们成功了。“
当莱克勒克将从第五位发车时，塞巴斯蒂安·维特尔在Q2遭到淘汰，而且落后了9个位置。
法拉利已经连续两场比赛没有拿到积分。虽然发车位置有力，但是摩纳哥人表示，从周五的长距离模拟来看，他身后多辆赛车很难挡住。
“比赛有好机会，”他说道，但是另一方面，如果我们看其他车队在周五的比赛速度，有很多赛车都比我们强。所以把其他人挡在身后会非常困难，但那是我的工作，我会全力以赴。”
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|Series
|Formula 1
|Event
|托斯卡纳大奖赛
|车手
|查尔斯 莱克勒克
|Author
|Frankie Mao
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莱克勒克：排位赛第五超出法拉利预期
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