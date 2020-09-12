莱克勒克：排位赛第五超出法拉利预期

本周末，法拉利在穆杰罗庆祝车队参加的第1000场F1大奖赛。在经历了斯帕和蒙扎两个灾难性的周末后，莱克勒克为车队在其拥有的赛道上，在这一轮三连赛里第一次晋级排位赛Q3。

当Racing Point、雷诺车手受最后时刻的黄旗影响之后，莱克勒克为法拉利拿下了意料之外的第三排的发车位子。

“非常高兴，我对那圈整体上感到非常高兴，”摩纳哥人表示，“我使出了全力，第五位绝对超出了我们的预期。”

“蒙扎和斯帕对整支车队极其困难。在低下压力设置下，我对驾驶赛车感到非常挣扎，找到平衡非常困难，但是来到这里我们设法找到了正确的平衡，对赛车的感觉非常好。”

Q3最后时刻，埃斯特班·奥康出现失误导致赛道上出现黄旗，而莱克勒克是仅有的两位提高个人时间的车手之一。尽管如此，他与第四名的亚历山大·阿尔本相差四分之一秒。

法拉利车手补充道：“我们只是欠缺整体的性能来与前排的人竞争，但是今天平衡非常好。这给我信心，让我可以在排位圈里全力去跑。

“但是Q3非常棘手，因为第一圈我是用旧轮胎去跑的，然后才换上新轮胎。这很棘手，但最终我们成功了。“

当莱克勒克将从第五位发车时，塞巴斯蒂安·维特尔在Q2遭到淘汰，而且落后了9个位置。

法拉利已经连续两场比赛没有拿到积分。虽然发车位置有力，但是摩纳哥人表示，从周五的长距离模拟来看，他身后多辆赛车很难挡住。

“比赛有好机会，”他说道，但是另一方面，如果我们看其他车队在周五的比赛速度，有很多赛车都比我们强。所以把其他人挡在身后会非常困难，但那是我的工作，我会全力以赴。”