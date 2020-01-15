莱克勒克承认2020年亟需提高个人比赛能力

2019年，莱克勒克在他加盟法拉利后的第一个赛季里表现出色，而且在法拉利的内部竞争中，在战绩方面压倒了四届世界冠军队友维特尔。

摩纳哥人收获了两场胜利——他原本可以拿到更多，并以七个杆位成为全赛季杆位最多的车手，同时在年度积分榜上排名第四，高于维特尔。而去年圣诞前，法拉利宣布与他续约五年，他将在马拉内罗效力至2024赛季。

显然，22岁的莱克勒克已经成为2020赛季年度冠军的有力争夺者。在已经展现了强大的排位赛冲刺能力后，年轻的摩纳哥车手表示他亟需提高自己的比赛能力。

莱克勒克在作为特邀嘉宾出席Autosport国际汽车运动展期间，在Motorsport.com/Autosport的独家播客节目中，谈及了他上赛季最大的进步和新赛季的重点改进方向。他说道：“（2019赛季）前三、四场比赛后，我发现比起比赛，我的弱点更多在于排位赛。所以我对排位赛相当注重，从法国的排位赛开始我有了很大的进步，能这样这很好。”

“然后对于比赛，我认为我仍有很多工作要做。塞巴对比赛有丰富的恶经验，他当前比我更强。所以这个冬天我的工作主要就是要提高再比赛里的发挥。”

法拉利在去年挑战梅赛德斯失败，主要源于赛季初成绩不佳。虽然SF90赛车在巴塞罗那举行的季前测试里性能表现十分出色，但在赛季正式揭幕后无法完全激活性能。而法拉利车队和莱克勒克本人的问题，让他们又错过难能可贵的机会，最终被梅赛德斯趁势实现了八连胜开局，为实现卫冕打下牢固的基础。

去年的巴林大奖赛，莱克勒克在领跑了大半场比赛的情况下，因为与引擎相关故障而与胜利失之交臂。之后在巴库，摩纳哥人在排位赛里出现了致命失误，在十分有希望摘下杆位的情况下，在8号弯撞墙。而赛季的余下时间里，法拉利多次在进站换胎和比赛策略方面出错，葬送了获胜的机会。因此，他希望自己和车队都能在新赛季避免重蹈覆辙。

“我希望——或者至少我正极其努力——（在2020年）比2019年少犯错，”莱克勒克表示，“我认为作为一个团队，我们也需要专注在这个方面。”

“在性能方面，我认为在第一场比赛前总是非常非常难知道的。实际上，我想说的是冬季测试，而2019年我们的冬季测试笔第一场比赛好很多。所以我们等第一场比赛。”

“但是我们一直工作得很好，接着就看我们稍后的表现。但是我感觉，绝对比2019年开始的时候准备得更充分。我希望能够在赛道上证明这点。”

Related video