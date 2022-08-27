莱克勒克承认重燃2022年F1夺冠希望是“非常艰难的挑战“

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莱克勒克在法国领先的情况下退赛，又在匈牙利因为法拉利令人质疑的策略问题掉到第六，而那场比赛胜利被马克斯·维斯塔潘拿下。本周末比利时大奖赛前，莱克勒克落后占据积分榜首位的荷兰人80分。

在再次对战前，莱克勒克承认自己因本赛季上半段 “情绪的累积”而疲累不堪，并表示法拉利现在必须“竭尽全力把握出现的每一次机会”。

“我需要夏休，”莱克勒克表示，“上半赛季充满了跌宕起伏，有很多的情绪，它们累积到一起，让我非常疲惫。所以我很高兴可以放一个假，我充分利用这三周时间和我的家人和朋友们在一起。“

”这太棒了。我想现在我们作为一个团队，要一站一站应对。不过肯定的是，我们必须最大限度把握住后面每一次机会，我依然对赢得锦标赛有信心。当然，这会是一个非常艰难的挑战。不过我会抱有这样的信念直到最后。”

上半赛季结束后，法拉利因在比赛中的策略决定饱受质疑，策略问题造成了莱克勒克在积分上和维斯塔潘相差甚远。车队领队马蒂亚·比诺托坚信团队内部无需做出变动，而莱克勒克相信车队会从匈牙利犯下的错误中“成长”。

Carlos Sainz, Charles Leclerc, Mattia Binotto, Ferrari Team Principal Photo by: Charles Leclerc

莱克勒克还澄清了，夏休期间车队在马拉内罗拍集体照是法拉利的一项传统，2020年和2021年因新冠疫情而没有进行。而对于诸如高级管理层背后作了什么决定，他没有流露出任何信息。

“2019年我们拍了这样的照片，2020年和2021年因为新冠疫情的原因没有拍，”他补充道，“不过这个照片我们肯定是和工厂所有的人、所有F1相关人员一起拍的，这很不错，因为你终于可以见到他们，并且直接交谈，感谢他们给予我们的帮助，感谢他们在2020年和2021年的辛勤工作。那个时候赛车的表现不佳，所以大家度过了一些艰难时刻。而现在我们再次为了胜利而战。”

“但是说到匈牙利，显然我们做了回顾，作为一个团队，我们会从中得到成长，我很肯定这一点。在2020年和2021年，我们作为一个团队工作非常团结。我想这帮助我们达到了目前的水平，就目前的性能而言。而这正是我们现在努力做的，从而变得更好。”