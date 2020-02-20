莱克勒克承认法拉利对季前测试“改变了方式”

2019赛季法拉利在季前测试里表现抢眼，但是当赛季正式揭幕后却连续遭遇挫折，直到下半赛季才收获赛季第一胜。相反，梅赛德斯虽然在巴塞罗那测试里遇到了不少问题，但是从澳大利亚揭幕战开始节节高升。

最终，当法拉利又一次争冠失败的同时，梅赛德斯则豪取六连冠，同时打破了意大利车队保持的连续五年双冠王纪录。

昨天是今年季前测试的第一天，由于塞巴斯蒂安·维特尔身体不适，莱克勒克顶替他承担首日的驾车工作。当天，摩纳哥人完成了131圈，不过在时间榜上仅仅名列第十一位，与高居头名的卫冕冠军刘易斯·汉密尔顿相差了1.3秒。

“我认为与去年相比，我们改变了一点我们的方式，”莱克勒克在收工后解释说“去年的测试很好，但是第一场比赛不怎么好。”

“我们从中吸取了一些教训，今年我们决定把注意力放在自己身上，争取在前几天对赛车了解得越多越好，然后晚些再专注于性能。效果如何，到时候就会知道。”

尽管如此，莱克勒克相信新车SF2000已经有了“进化”。他说：“现在很难评价，因为我们没有把重心放在性能上，更多的是试着了解赛车，然后再开始研究性能。所到目前为止还很难说，但我们绝对做了很多工作，所以只可能有进化。”

法拉利领队马蒂亚·比诺托在新车SF2000的发布会上透露，在去年的基础，今年的赛车在各个方面都做了“极限的”改进，而且针对SF90对赛道特性敏感的问题，着重强调新车调校的灵活性。

当被问到这么做是否同他与维特尔驾驶风格有别时，莱克勒克回答说：“是又不是。”

“我不认为这是主要原因，主要原因是我们在去年看到，我们在有些比赛里非常强，另一些比赛则挣扎得有点多。为了让赛车能适应不同赛道，我们需要在调校方面更灵活。”

“这是主要原因，肯定能帮到我们，但是就两名车手的驾驶风格来说，肯定不会从一个极端变成另一个。所以，这会在去年我们挣扎的赛道上帮助我们变得更加灵活，并且在这些赛道上更灵活。”

手写笔记

莱克勒克在昨天早上6点45分接到车队的电话，通知他需要在当天给维特尔顶班。他表示这打搅了他睡觉，但是他自己的准备工作没有问题，只是车队机械师需要紧急更换脚踏板等。

根据新规则，车队不允许在测试期间关上车库的门。这个举措实施后的第一天，莱克勒克被拍到他在笔记本上写了满满的注视。当被问起此事时，摩纳哥人坦言这么做有助于他加强记忆。

“从前使用平板电脑，现在我改回了老方法，”他解释说，“因为以前有几次我上传了很多笔记，等我在跑完150圈后去工作汇报的时候，感觉有点迷惑了。”

“所以，我现在用回笔记本和笔，这很好。我习惯这么做。我们要跑很多圈，每天收工后就会有点迷惑。而写下来有助记忆，也可以在晚上工作汇报的时候更精确。”