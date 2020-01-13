莱克勒克：我还“有很多”要向维特尔学习

2019赛季，这位摩纳哥车手在杆位、胜利和积分方面都超过了维特尔。赛季中俩人发生了不少争议事件，包括在巴西大奖赛里的相撞。

在上周日出席Autosport国际汽车运动展时，莱克勒克表示与维特尔搭档是积极的，因为德国人以他的方式让他对自己需要做什么工有了新的认识。

“我学到了很多，真的很多，”关于与维特尔的共事，莱克勒克表示，“我的意思是，他极其专业，他很注重细节。并且，塞巴也是很友好的人。”

“我们一起工作得很好。显然，我们在赛道上发生了一些摩擦，我们都吸取了教训，希望像在巴西那样的事情不会再次发生。”

“但是最终，我认为我们足够成熟，可以在离开驾驶舱后一起工作，试着把研发工作带上正轨。”

”不过，我认为他与车队和工程师合作的方式，我学到了很多，而且我还有很多需要学。正如我说的，他很注意细节，以及一些我从未想到会对工程师有帮助的事情，他都会提出来。有时候，我只是在这里听他谈论一个阶段，一听就是一个小时。他只是非常、非常有意思。”

虽然去年法拉利没能真正向年度冠军发起挑战，莱克勒克表示短期内依然抱有很高的雄心，他相信下个赛季对2021年及以后打基础是至关重要的。

“我认为2020年是非常重要的一年，因为2021年就要实施的预算帽，各支车队都会投入很多。”

“我会为2021年尽可能做好准备，因为我认为那会是一个大年。希望我们能与车队很好地合作，打造出一辆能以获胜来赢得世界冠军的赛车。”