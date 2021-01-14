法拉利车手查尔斯·莱克勒克成为第五位感染新冠病毒的F1车手，尽管出现轻微症状的他感觉并无大碍。
莱克勒克在周四通过个人社交平台披露了他感染了新冠病毒，而且已经在摩纳哥的家中隔离。
“我希望你们都安全。我想让你们知道我的新冠病毒检测呈阳性，”摩纳哥人写到。“根据我车队的规章，我经常做检查。不幸的是，我得知我与一例阳性病例有过接触，并且立即开始自我隔离，同时通知了所有我接触过的人。”
“我在随后的检测得到了阳性的结果。我感觉不错，但有轻微症状。我会在摩纳哥的家中隔离，遵守当地卫生机构定下的规矩。”
法拉利车队很快发表声明，表示莱克勒克接受常规检测。在获悉前一天（周三）的检测结果为阳性后，他立即通知了车队。
此前，塞尔吉奥·佩雷兹是首位感染新冠病毒的车手，为此缺席了两场在银石的比赛。之后，兰斯·斯特罗尔在纽伯格林比赛周末的周五——当天练习因恶劣天气没有进行——之后感到不适，因而缺战，结果在回家做检测后确诊感染。
刘易斯·汉密尔顿在赢得个人第七个世界冠军之后，因为感染病毒而错过了萨基尔大奖赛。而兰多·诺里斯则是本月初在迪拜度假时感觉失去嗅觉和味觉后，接受核算检测，并得到了阳性反应。
值得一提的是，莱克勒克此前也与女友在阿联酋度假。而他的感染，意味着本赛季参赛的20位车手中，已经有四分之一感染病毒。而今年正式在威廉姆斯转正的领队西蒙·罗伯茨也在上赛季末感染过新冠病毒。
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莱克勒克成第五位感染新冠病毒的F1车手
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