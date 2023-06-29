莱克勒克“慢慢地“开始与法拉利讨论续约

法拉利新任领队弗雷德里克·瓦塞尔在两个月前表示，与莱克勒克的续约问题并不是他优先考虑的事情，因为他希望车队把注意力放在改善赛车竞争力方面。

摩纳哥人在很久之前与意大利车队签订的五年合约，将在18个月后，即2024年底到期。虽然他表示不急于完成续约，也不像队友卡洛斯·塞恩斯那样把今年冬天作为一个时间节点，但他也已经“慢慢地”开始磋商。

“不，我没有任何特别的最后期限，”法拉利车手说到。"我的意思是，我仍然觉得一年半的时间是一段很长的路。但我没有告诉自己任何特定的最后期限。慢慢地。我们开始慢慢地谈论，是的。”

鉴于法拉利本赛季开局不佳，目前仅仅在制造商年度积分榜上排在第四，不断出现莱克勒克有可能在2024年后转投其他车队的传闻，而且除了梅赛德斯之外，近期又把他与上升势头迅猛的阿斯顿·马丁连在一起。

面对各种传闻，摩纳哥人在奥地利坚持表示现阶段他没有考虑其他车队，而是希望报答法拉利一直以来对他的信任，尽管他也希望看到赛车性能的进步。

“说实话，我还没有真正想过这点。当我说我们‘慢慢地’开始谈论它（续约）时，只是有的没的，但没有什么特别的。没有什么具体的。再说了，我觉得还有很长的路要走，我不觉得现在是开始谈论它的时候。”

“我能拥有今天，是法拉利一直在帮助我。我从不隐瞒，我始终对在法拉利感到非常高兴。当然，车队和我对我们目前的位置并不满意，但我有信心，我们正朝着正确的方向前进。同样，我爱法拉利，所以我在这里很开心。”

莱克勒克从参加初级方程式起就得到法拉利的支持，2017年赢得F2年度冠军后，2018赛季他在索伯度过了一年——同样由意大利车队推动，2019年他就在已故法拉利前主席塞尔吉奥·马奇奥内的钦点下，被提拔到其厂商车队并且取代了基米·莱科宁。而他在2019赛季结束前与法拉利续约五年，单份合同的年限更是比过去迈克尔·舒马赫更长。

不过，摩纳哥人坦言他在赛车生涯里第一次可以做选择。

“这可能是我职业生涯中第一次处于这个位置（有潜在利益）。我不认为这是因为过去没有人想要我，只是因为合同的性质，这是我职业生涯中第一次在F1更接近合约到期。而到现在为止我做过的所有其他变化——基本上，从索伯到法拉利是很直接的。”

“所以，我在职业生涯中发现自己处境有所不同。但我并不介意——我只是集中精力驾驶。我现在只希望法拉利尽可能快地赢得比赛，然后我们拭目以待。”