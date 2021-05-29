上周末，莱克勒克在排位赛Q3几乎锁定杆位的情况下，在游泳池弯撞上了护墙，导致其法拉利赛车右侧严重受损。

随后的红旗意味着其他车手都失去了提高圈速的机会。莱克勒克也在无法继续比赛的情况下锁定了杆位。

原本为了不让摩纳哥人的发车位置退后，法拉利认为可以在不更换变速下的情况下修理他的赛车。但在前往发车区的途中，莱克勒克就报告赛车左侧传动轴出现了机械故障。

最终车队未能及时修复损坏，意味着尽管莱克勒克拿到了杆位，却只能无奈缺席了自己的主场比赛。

莱克勒克是出了名的“自我批评主义者“。但在排位赛的失误后，他表示并没有太过于责怪自己，因为撞车在摩纳哥排位赛中早已是司空见惯的事情。

“当然，当事情不尽如人意的时候，你总是可以学到东西的，但是无论如何，我觉得我这个周末表现得很好，”莱克勒克在上周日晚上说道。

“在第三节排位赛的最后一次尝试中，我跑得太猛了，于是就撞了墙。但这在摩纳哥是可能发生的事情。”

“这在过去发生过很多次，我对自己非常、非常的苛刻。但在周末的任何时候我都必须全力以赴，尤其是Q3，这就是比赛的一部分。

“所以，你总能从中学到东西，但这次我不会对自己太苛刻。”

作为摩纳哥人，莱克勒克承认在取得杆位的情况下错过家乡的比赛是一个巨大的打击。尤其是原本他有机会以一场胜利打破本赛季梅赛德斯和红牛的统治。

“当然这很困难，因为这是在我的家乡，我们不是每天都有机会取得这样好的发车位置，”莱克勒克表示。迄今为止，他还从未在摩纳哥的任何一场比赛中顺利完赛。

“但结果就是这样，这就是赛车运动的一部分，这些事情是可能发生的。就像（车队领队）马蒂亚（比诺托）说的那样，我想要从这个周末开始记住的是我们所拥有的所有积极的迹象。如果我们回顾去年的情况，我们已经迎头赶上了很多。我们干得很出色，每场比赛都在提升。”

“所以我们正走在积极的道路上，工作的很出色，当然这个周末运气不在我这边。这就是人生，我会努力战胜它。我会把注意力转向巴库，我对于重返比赛干劲十足，希望很快能取得一个好成绩。”