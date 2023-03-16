莱克勒克将在沙特被罚退后10位起步
法拉利车手查尔斯·莱克勒克将因为启用超额的控制电子器，而在本周末沙特阿拉伯大奖赛接受退后10位的处罚。
法拉利在巴林大奖赛正赛日早上发现莱克勒克赛车动力单元主要组件之一的控制电子器出现异常，为他更换了本赛季允许使用的两个配额中的第二个。然而，摩纳哥人在比赛第41圈开始后因赛车失去动力退赛，当时就初步认为新换上的控制电子器是跃马本赛季第一次DNF的“罪魁祸首”。
本周末的沙特阿拉伯大奖赛之前，意大利车队确认16号赛车的控制电子器需要再次更换，因为已经超过了允许的两个配额，莱克勒克将面临退后10个发车位，成为本赛季第一个吃到引擎罚单的车手。
“有两个问题，一个是在周日早上我们进行点火的时候，一个是在比赛中，”法拉利领队弗雷德里克·瓦塞尔解释说。“不幸的是，两次都是控制电子器盒子的问题，这是我们过去从未经历过的事情。”
“我希望现在我们已经控制了这个问题。我们对此进行了深入分析。但不幸的是，我们将不得不在吉达接受处罚，因为我们本赛季只有两个控制电子器的额度。”
Latest news
汉密尔顿不再与训练师科伦合作
汉密尔顿不再与训练师科伦合作 汉密尔顿不再与训练师科伦合作
霍纳：佩雷兹的表现说明过早提拔加斯利和阿尔本“也许并不公平”
霍纳：佩雷兹的表现说明过早提拔加斯利和阿尔本“也许并不公平” 霍纳：佩雷兹的表现说明过早提拔加斯利和阿尔本“也许并不公平”
周冠宇将在今后F1比赛起步阶段“更耐心一点”
周冠宇将在今后F1比赛起步阶段“更耐心一点” 周冠宇将在今后F1比赛起步阶段“更耐心一点”
莱克勒克将在沙特被罚退后10位起步
莱克勒克将在沙特被罚退后10位起步 莱克勒克将在沙特被罚退后10位起步
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.