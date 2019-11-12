莱克勒克将在巴西背负引擎罚单

在2019赛季还剩最后二场比赛的情况下，今年加入法拉利的莱克勒克积分达到249分，领先马克斯·维斯塔潘14分、法拉利队友塞巴斯蒂安·维特尔19分，非常有望获得年度第三。

奥斯汀的周末，当赛车在周六练习里遭遇燃油泄漏之后，法拉利为他在排位赛前换回了旧版本的引擎。这使得他动力受损，无力在比赛中挑战前三名，最终以第四名完赛。

前往圣保罗之前，法拉利领队马蒂亚·比诺托确认将为摩纳哥人在本周末的巴西大奖赛前换上超过配额的全新的动力单元，这意味着他势必受到处罚。

“查尔斯将会得到一个新的动力单元，因为他的（旧动力单元）在奥斯汀的周六受损，当时他不得不在周末剩余时间里使用此前用过的、动力较少版的本，”比诺托表示，“换上新的动力单元意味着在圣保罗受到发车位处罚，但是我们应该能恢复正常的性能水平，并且展现出战斗精神，争取以好成绩完成赛季。”

“那会是非常重要的，为了验证我们赛车实现的进步，并且带着良好的势头进入冬歇期的工作。我知道我们的车手和车队会完全专注于此。”

不过，法拉利没有透露莱克勒克会用到多少超额的动力单元部件。如果只是启用一个新的内燃机，他会被罚退后十个发车位置。但是任何一个新的MGU-H或涡轮，就足以让他自动退到发车区之后起步。

近期，法拉利动力单元的合法性受到广泛的质疑，尤其当国际汽联在奥斯汀发布了新的技术指令后，其赛车在直道上明显失去优势，让车队受到了对手的唏嘘。但是法拉利领队比诺托声称车队只是尝试了不同的下压力水平调校，而莱克勒克的旧引擎在动力方面受到限制，并且维特尔因为悬挂失灵而早早退赛。

当前，意大利车队也没有透露莱克勒克在英特拉格斯会用到的新动力单元的版本，是否与在奥斯汀时一致，还是会进行升级来为下赛季做准备。