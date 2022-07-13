莱克勒克：奥地利的胜利正是“需要的”

载入语音播放

上周日，摩纳哥小将在红牛环凭借更为出色的轮胎管理，成功超越并击败了杆位发车的马克斯·维斯塔潘，赢得了自4月澳大利亚大奖赛以来的首场胜利。

这场胜利的重大意义在于，近期莱克勒克接连遭遇了一系列其称之为“灾难性”的比赛，并由于车队的原因损失了赢得更多胜利的机会。

在西班牙和阿塞拜疆，法拉利小将先是在领跑的情况下由于引擎故障痛失了胜利，随后又在摩纳哥和英国由于战略失误再次失去了领先位置。

法拉利领队马蒂亚·比诺托意识到，赛季初挑战冠军势头的消退已经令莱克勒克变得越来越失望。因此他在上周飞往摩纳哥与其共进了私人晚餐，并针对近期比赛的情况进行了沟通。

因此，在法拉利最终展出了显著的潜力之后，莱克勒克毫不讳言回到巅峰对他来说是多么的重要。

“我确实需要它，”来克勒克表示，“我的意思是，当然，每当我参加一场新的比赛，最近的五场比赛以来，我的脸上都挂着微笑，我一直保持乐观，但很明显，一场又一场艰难的比赛让我感觉一切都在跟我作对。”

“所以，最后我们在比赛中取得了突破，再次取得胜利的感觉真好。”

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Ferrari

莱克勒克表示，他对奥地利的表现最为惊讶的并不是法拉利的终极速度，而是在维斯塔潘赢得周六的冲刺赛后，跃马与红牛的相对表现所发生的变化。

“这是我们第一次真的变得更快了。所以这并不奇怪，因为我们一直都很努力。但可能从周六到周日有了惊喜，因为在冲刺赛中红牛看起来也很强大。但在正赛中与他们相比，我们的速度似乎更快了一些。所以，是的，这是一个惊喜。”

同时莱克勒克认为，今年法拉利迄今为止的主要问题不是其赛车速度，而是如何将其潜力转化为胜利。

“我们在巴塞罗那引入了套件，然后在银石又进行了一次升级，它们都是以正确的方式进行的，”法拉利车手表示。“我认为自从澳大利亚以来，我们的表现一直很好，除了迈阿密，也许与红牛相比，我们在那里的表现有点下滑。”

“在过去的五场比赛中，我们一直很强大，但我们就是不能把所有的事情都做好。所以是的，很高兴现在我终于能拥有一场正常的比赛了。”

翻译/小飞侠