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莱克勒克在安全带松开情况下跑了两圈

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莱克勒克在安全带松开情况下跑了两圈
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2020年8月18日 上午7:36

法拉利车手查尔斯·莱克勒克在西班牙大奖赛中遭遇引擎故障后，在没有系紧安全带的情况下驾驶了两圈后才回到维修区并最终退赛。

莱克勒克在第36圈行驶到最后一个计时段的减速弯时，因为电子系统导致引擎停止工作而突然打转。在掉落到最后一名后，他终于重新启动了赛车，并调转车头后重新驶上赛道。

但是两圈过后，摩纳哥人又回到了维修区。虽然法拉利机械师一阵忙碌，但是车队最终决定让他结束比赛。

退赛之后，莱克勒克在电视采访区接受Sky Sports F1采访时被问到他遇到的问题，而他回答说“不不，老实说有两个问题。

“第个是引擎停掉了，然后我试着重新启动。当我看到它没有启动时，我解开了安全带。所以然后我必须为安全带而进站。

“ 不幸的是，在那之前，当引擎停下来的时候，比赛就已经结束了。这很遗憾，但是我们会试着搞清楚哪里出来问题。”

此后，法拉利在周日比赛报告中也确认了莱克勒克“设法重新启动了赛车，但当时他已经解开了安全带，并且不得不进站以便重新系紧”。

但是直到周一，F1官方公布了摩纳哥人的视频，整个事发过程才被了解。莱克勒克在赛车重启不久，就在无线电里告诉自己的比赛工程师哈维尔·马科斯·帕德罗斯，他觉得赛车上“有地方不对劲”，但是车队的回应是从数据上看一切恢复了正常。

此时，莱克勒克已经在他打转后，第一次经过维修区入口的通道，开始了他的下一圈。奇怪的是，他的无线电一直处于打开状态，使得工程师不得不两次呼叫他关闭无线电。

这一圈过后，当莱克勒克开始自己的第38圈，他开始在无线电里对车队说：“伙计们，我们需要进站。我们需要进站。

”当我去按按钮再次发动赛车时，我的安全带松开了，所以现在我刹车的时候，我有些晃动。我不介意，但是我确信没人会对我不系安全车驾车感到满意。”

在得到车队肯定的答复后，莱克勒克在第38圈跑完时回到了维修区。四位法拉利机师趴在赛车的驾驶舱周围试图为它解决问题。

摩纳哥人说道：“但是哈维，我告诉过你要准备另一个搭扣……我们需要一个新的搭扣，我的意思是我们没有搭扣，它飞掉了。”

法拉利机械师最终没能帮助莱克勒克重新扣上安全带，而车队决定让他关闭赛车。

然而对于这起事件，国际汽联F1赛事总监迈克尔·马西比赛中没有向赛会干事报告。尽管澳大利亚人在赛后的媒体报告会上表示，他一直听着莱克勒克的无线电——他与车队的通讯，但没有提及安全带一事。

而且至目前为止，国际汽联作为赛事的管理机构——以及安全措施的制定者和监管者——没有做出任何表态。

 

 

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Author Frankie Mao

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