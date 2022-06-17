莱克勒克在加拿大退后10位发车

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莱克勒克在阿塞拜疆大奖赛里领先的情况下，因为动力单元故障退赛。先前他已经在西班牙大奖赛中因为同样的原因而把胜利拱手让给了争冠对手马克斯·维斯塔潘。

意大利车队在加拿大大奖赛前确认，摩纳哥人在巴库使用的动力单元无法修复，因此为他在周五练习之前更换了新的内燃机、MGU-H、MGU-K和控制电子器，但都在本赛季许可范围之内。

先前车队担心他在巴库刚刚换上的新涡轮增压器——本赛季最多只能自由使用三个——可能受到影响后无法使用，但他还留有一个可以使用，也就避免了更换。

不过第二节练习结束之后，根据国际汽联发出的又一份文件，法拉利已经为莱克勒克更换了又一个全新的控制电子器，超出了规定的全年只能使用两个的额度限制。这意味本周日他将在排位赛名次的基础上，正赛退后10位发车。周五的新闻发布会上，莱克勒克坦言这样的局面“不是最好”，但相对来说吉尔·维尔纽夫赛道容易超车。

第二节练习里，摩纳哥人虽然排名第二，但与维斯塔潘做出的标杆时间只有0.081秒的差距。可以理解的是，法拉利或许考虑为莱克勒克更换其他超过可用额度的动力单元主要零件，战略性地让他退后到最后的位置投入比赛，只要能够在比赛中最大限度地追到前方，便能为他在余下的赛季里囤积动力单元配件。不仅如此，根据天气预报周日的比赛可能受到雨水侵扰，

AlphaTauri的角田裕毅之前就已经确认会在本场比赛里退到最后发车，因为他在加拿大之前启用了一套全新的动力单元，所有零件都超出了规定数量。