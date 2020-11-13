莱克勒克：困难时期让我成为“更好的车手”

莱克勒克在去年加盟法拉利的第一个赛季里，拿下了两场胜利。但是今年SF1000赛车性能的下降，令他陷入了困境。尽管赛季前四场比赛里两度登上领奖台，但是此后他只是处于中游的竞争。

不过，此前的三场比赛里，摩纳哥人在纽伯格林和波尔蒂芒都取得了排位赛第四名，尤其是在葡萄牙大奖赛里以第四名完赛。而上一场在伊莫拉，他也拿到第五名。

本周末土耳其大奖赛前的新闻发布会上，当莱克勒克被Motorsport中文网问及本赛季个人的成长以及与法拉利关系的发展时，他回答说：“我很高兴，我对从本赛季开始以来我作为车手的进步感到满意。”

他进一步解释说：“特别是比赛轮胎管理方面，我认为那是我去年的弱点之一。（今年）我在这方面下了很多功夫。现在看上去改善了很多。这是积极的地方。

“同时我认为在最艰难的时期，你与一起工作的同事们越能紧密相处。我认为现在正是如此。

“我们正尽全力帮助车队，从而回到我们理想中的位置。我认为这在我与车队的未来之间建立很强的纽带。这挺好。我希望这个困难处境会尽可能短暂。”

事实上，莱克勒克在2018年才进入F1。而去年加入法拉利并拿出惊人的表现后，意大利车队与他续约至2025年。随着塞巴斯蒂安·维特尔将在本赛季结束后离开，摩纳哥人将成为马拉内罗的核心，而与他搭档的将是卡洛斯·塞恩斯。

虽然无从回答如果今年的法拉利赛车更强，他是否能够争冠的问题，但是莱克勒克认为当前的困难让他在心理上得到了锻炼。

“我认为这肯定让我成为更好的车手，”他说道。“因为在困难时期，我对很多方面都有决心，专注于自己，试着进步，即使不是在争夺领奖台或胜利。我们在低一点的位置争夺，但对我同样重要。”

“在耐心方面，我不认为从前我是有耐心的人，但是现在这个处境锻炼我的耐心。我认为我在这方面也有了进步。肯定我比本赛季开始的时候更强了，我不确定是否因为当前的处境。但是我的态度不会改变，我始终尝试分析自己的弱点，并在这些方面改进。”

去年莱克勒克就在与维特尔的搭档中势头强劲，更在年度排名上超过这位四届世界冠军队友。本赛季至今，摩纳哥人在过去10场排位赛里对他的队友保持全胜，积分上更是遥遥领先。德国人在13场比赛过后只有18分入账，在积分榜上位列第14位。

对于莱克勒克今年的表现是否比去年更印象深刻，维特尔向Motorsport中文网表示：“我不知道，可能不是那么容易比较的。

“我认为，显然今年我与他的情况截然相反，所以我没法高兴。之前我就说过，鉴于今年到目前为止我的处境……但是查尔斯表现很优秀，他似乎常常能把赛车的性能最大化地使出来。所以我认为他在几个领域已经进步了。

“但是我认为他在第一个赛季效力索伯时就已经有非常强的表现，去年也是一样。所以我不认为他仅仅是今年才表现出非常非常成熟的姿态和良好的风格。”