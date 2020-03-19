莱克勒克：合约问题不会“干扰”维特尔

四届世界冠军维特尔与法拉利的合约将在今年年底到期。去年年底，当法拉利与莱克勒克续签五年长期合约后，德国人的未来就被打上了问号。

去年维特尔和莱克勒克首次搭档的赛季里，俩人在赛道上发生了多起争议事件，并且最终在巴西大奖赛中发生了撞车。

尽管如此，莱克勒克坚持表示他与维特尔在赛道下的关系一如既往的良好。

“与塞巴斯蒂安的关系始终非常好，”莱克勒克在2020年揭幕战澳大利亚大奖赛取消前的媒体日说道，“去年有过一些微妙的时刻，但是我们的关系维持不变，我认为这是好事。我们都足够成熟，能区分赛道上发生的事情和赛道下的。”

“我认为能得到一份长期合约是非常幸运的，我对此感到高兴。在某种程度上我也知道他的处境，就如过去两年我的合同也都是一年。”

“我不认为这会对他的稳定性带来太多干扰，他是非常强的车手。我预计无论如何他的表现都会非常强。”

二月份的2020年新车发布会上，法拉利领队马蒂亚·比诺托就维特尔的合约问题表示，他仍是意大利车队的“首选”对象。但与此同时，传言称意大利车队与雷诺的丹尼尔·里卡多之间态度暧昧，而近期也有其他车队不否认考虑拉拢维特尔的可能性。

当被问及是否希望维特尔留在法拉利时，莱克勒克回答说：“我与他相处非常好。但是我尊重法拉利的决定，如果他们想做出改变。”

维特尔在2015年加盟法拉利，为跃马赢得了14场胜利，但是还未能与意大利车队一起赢得世界冠军。