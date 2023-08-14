莱克勒克准备“争取”与法拉利续约

摩纳哥车手目前的合同将于 2024 年年末到期，而他和法拉利方面至今都没有急于解决续约问题。延迟续约再加上与法拉利不尽如人意的成绩，人们开始猜测，有其他车队在争取莱克勒克的加盟。

排名靠前的梅赛德斯、阿斯顿·马丁和红牛都被视为莱克勒克的潜在选择，因为这些车队2025年都可能会出现席位空缺。不过，虽然莱克勒克显然在权衡其他机会，但是他明确表示，他首选与法拉利一期实现自己的梦想、赢得 F1 冠军。

莱克勒克表示，即使可能ji xiao，也足以让他留下来。他在接受Motorsport.com独家专访时表示，车手们自然会衡量其他的机会，但这并不会动摇他对车队的承诺。

他说："当然，我想每个车手都会考虑不同的选择，只要得到（可能的机会]，”他说到。"但我非常爱法拉利。我首要的目标和最初的梦想就是与法拉利一起成为世界冠军，这比什么都重要。 因此，但凡有一丝机会，我会毫不犹豫地争取留在这里。“

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

莱克勒克表示，他并非忽视车队今年的困难状况，但他坚持认为，有理由相信这一情况在长期会有所改善。

"很明显，车队里的每个人都对现有的状况不满意，因为我们想赢，”他说。"但我爱法拉利。对我来说这就是家。我不能再多说什么了，因为除了这样那样的玩笑，我们没有进行过任何讨论。”

莱克勒克淡化了迟迟没有进展的合同谈判，表示这没什么需要担心的，因为他明白法拉利必须集中精力变得更快。

"我只觉得这可能不是当前的首要任务：对我来说不是，对车队来说也不是，“他说。“我们现在只关注真正重要的事情。 那就是尽快恢复竞争力，其他的事情之后再说。此外，我爱法拉利，这里就像是我的家。”

红牛一骑绝尘

法拉利原本希望在 2022 年获得分站冠军的基础上，今年能够为世界冠军而战。然而，意大利车队却发现自己落于下风，因为竞争对手红牛车队的 RB19 赛车占据了绝对优势，赢得了本赛季迄今为止所有的大奖赛。

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, in the post-qualifying Press Conference Photo by: Motorsport Images

虽然法拉利在解决影响周日比赛成绩的表现不连贯问题方面取得了良好的进展，但是莱克勒克认为，与红牛的差距过于悬殊，以至于无法在赛季结束前完全追上。不过，他认为法拉利可以争取第二名，超过主要竞争对手梅赛德斯、迈凯伦和阿斯顿·马丁。

"我认为现实的目标，至少是我们要实现的目标，是成为仅次于红牛的最强车队，并缩小与红牛的差距，”他说。“随后2024 年，毫无疑问每个人的目标都是找回最佳状态，与红牛一决高下。 ”

"我相信现实地说，在今年年底之前，我们赶不上红牛，当然这只是我的看法。但我们至少要排在迈凯伦、梅赛德斯和阿斯顿·马丁之前。所以，这将是我们的目标。”

翻译/Chloe