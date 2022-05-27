莱克勒克从不把梅赛德斯排除在争冠行列之外

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场比赛里只有法拉利的莱克勒克和红牛的卫冕冠军马克斯·维斯塔潘赢得过比赛胜利。

上周末在西班牙巴塞罗那，梅赛德斯在本赛季里第一次具有了至少前三名的竞争力。乔治·拉塞尔登上了领奖台，并且在比赛中成功防守了红牛的两辆赛车长达数圈，同时刘易斯·汉密尔顿在第一圈爆胎之后，从后一路追到第五名。

多名梅赛德斯成员声称车队已经可以把注意力放在解锁W13赛车的性能上，尽管领队托托·沃尔夫对本周末车队在蒙特卡洛的表现没有太高的期望值。不过，莱克勒克表示他从来不小看梅赛德斯。

“一支如此有统治力的车队在赛季开始时挣扎很奇怪，”莱克勒克说道。“那也是为什么我从来不把他们排除在锦标赛争夺之外，因为我知道他们是一支多么强大的车队，他们在过去几年里展现出来的不是凑巧，那是因为他们有合适的人员，而且他们以合适的方式工作。”

“他们的赛季开局挺难，但我从不怀疑他们将很快很快赶上来，而且他们已经在巴塞罗那表现了出来，他们已经有了很大的进步。我希望他们能与我们一起争夺胜利，因为三支车队大战、乔治和刘易斯为胜利而战，对F1是很兴奋的事情，”

本周末是莱克勒克的主场比赛，但他的家乡似乎成了他的诅咒。过去三场摩纳哥大奖赛（2020年没有举行），他的完赛纪录为零，而且去年在获得杆位的情况下，在正赛前的出场圈遭遇了机械故障，甚至没有驶上发车区。

尽管如此，法拉利车手表示这样的纪录不会改变他对本周末比赛的备战。他说道：“我没有想这个。当然总体而言这条赛道对我来说不幸运，但事情就是这样，难免发生，这是赛车运动的一部分，有时候事与愿违。希望今年会如愿。”

“我的准备方式与2022年前几场比赛相同，因为迄今为止都算成功的；希望在主场能成功。”