莱克勒克：今后与维特尔不能彼此太激进

巴西的比赛进行到后三分之一阶段，维特尔试图在直道上的右侧超过队友。但是眼看就能完成超越时，他向左侧移动，结果两辆法拉利赛车发生了轻微碰擦，直接双双退赛。

“我们一起看了录像，我尤其试着理解我们原本如何能让事情变得好一点，”莱克勒克说，“我认为那很不幸：首先，因为碰擦真的很小，但是影响很大。所以有点不走运。”

“但是从一个团队来说，我认为我们应该在这样的情况下互相别那么激进，从而避免再次发生。这对车队肯定不是好事，对支持我们的所有人也不好。所以我们要试着避免重蹈覆辙。“

法拉利领队马蒂亚·比诺托在巴西时就表示，只有等车队回到马拉内罗基地后，才会对俩人进行处理。本周四的国际汽联F1新闻发布会上，维特尔原本应该与莱克勒克一同出席，但是因为新生儿出生而推迟行程。

当被问到如果今后发生类似事故，是否会受到内部处分时，摩纳哥人回答说：“这是没有的事情。“

“我认为塞巴原本不该往左边移动，他是知道的。而我原本应该做得好一点，避免他往左边走。所以我们两个人都有一点责任。但是我认为更重要的是把事情说清楚。我们坐下来谈过并且往前看。”

今年在法拉利成为搭档之后，莱克勒克与维特尔在比赛期间发生过不少争议事件，首先是摩纳哥人在蒙扎排位赛里没有按计划对队友制造尾流。之后是维特尔在索契拒绝按照赛前约定，在起步圈利用队友的尾流上升到第一后让回位置。然而，这些争议都不及维特尔与莱克勒克在圣保罗的撞车。

比诺托在英特拉格斯时声称发生在今年是“幸运”，因为给法拉利思考2020赛季如何处理车手内部竞争带来机会。意大利人将在周五出席新闻发布会，但摩纳哥人已经重申他与维特尔依然可以自由竞争。

“我认为这不会改变。我们能够互相比赛，”莱克勒克说，显然塞巴和我都非常好胜。我们都想赢，但是我们需要找到合适的折衷方案。我们为同一支车队比赛。“

“此外我认为我们没有太多能做的。正如我说我说的，上一场比赛的果很严重。就拿碰撞来说，真的非常、非常小。所以很不幸。但是我们会避免再次发生。”