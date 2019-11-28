莱克勒克：今后与维特尔不能彼此太激进

法拉利车手查尔斯·莱克勒克认为今后与队友塞巴斯蒂安·维特尔在争夺中不能对彼此太激进，尽管他坦言自己原本应该在巴西大奖赛中做得更好来避免碰撞的发生。
巴西的比赛进行到后三分之一阶段，维特尔试图在直道上的右侧超过队友。但是眼看就能完成超越时，他向左侧移动，结果两辆法拉利赛车发生了轻微碰擦，直接双双退赛。
“我们一起看了录像，我尤其试着理解我们原本如何能让事情变得好一点，”莱克勒克说，“我认为那很不幸：首先，因为碰擦真的很小，但是影响很大。所以有点不走运。”
“但是从一个团队来说，我认为我们应该在这样的情况下互相别那么激进，从而避免再次发生。这对车队肯定不是好事，对支持我们的所有人也不好。所以我们要试着避免重蹈覆辙。“
法拉利领队马蒂亚·比诺托在巴西时就表示，只有等车队回到马拉内罗基地后，才会对俩人进行处理。本周四的国际汽联F1新闻发布会上，维特尔原本应该与莱克勒克一同出席，但是因为新生儿出生而推迟行程。
当被问到如果今后发生类似事故，是否会受到内部处分时，摩纳哥人回答说：“这是没有的事情。“
“我认为塞巴原本不该往左边移动，他是知道的。而我原本应该做得好一点，避免他往左边走。所以我们两个人都有一点责任。但是我认为更重要的是把事情说清楚。我们坐下来谈过并且往前看。”
今年在法拉利成为搭档之后，莱克勒克与维特尔在比赛期间发生过不少争议事件，首先是摩纳哥人在蒙扎排位赛里没有按计划对队友制造尾流。之后是维特尔在索契拒绝按照赛前约定，在起步圈利用队友的尾流上升到第一后让回位置。然而，这些争议都不及维特尔与莱克勒克在圣保罗的撞车。
比诺托在英特拉格斯时声称发生在今年是“幸运”，因为给法拉利思考2020赛季如何处理车手内部竞争带来机会。意大利人将在周五出席新闻发布会，但摩纳哥人已经重申他与维特尔依然可以自由竞争。
“我认为这不会改变。我们能够互相比赛，”莱克勒克说，显然塞巴和我都非常好胜。我们都想赢，但是我们需要找到合适的折衷方案。我们为同一支车队比赛。“
“此外我认为我们没有太多能做的。正如我说我说的，上一场比赛的果很严重。就拿碰撞来说，真的非常、非常小。所以很不幸。但是我们会避免再次发生。”
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|Frankie Mao