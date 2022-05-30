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从杆位发车的莱克勒克，此前在他参加的三次摩纳哥大奖赛里从未完赛，包括2021赛季比赛还没开始就遇到了机械故障，白白浪费了杆位。

上周日的比赛好不容易开始后，莱克勒克很快在安全车离开后，在雨地上保持领先，而且他的身后是法拉利队友卡洛斯·塞恩斯。然而，法拉利车队在他的进站策略方面出现决策失误，不仅让他丢掉了领先位置，而且落到争冠对手马克斯·维斯塔潘身后，仅仅以第四名完赛。

赛后，跃马领队马蒂亚·比诺托承认车队犯错了。莱克勒克的灾难始于第18圈进站换半雨胎，比塞尔吉奥·佩雷兹晚了两圈，因为法拉利低估了这款雨地轮胎的性能，让他在第一轮进站后就被墨西哥人超过。

赛后在法拉利的媒体时间，当他被问到是否考虑过不进站换半雨胎时，他回答说：“我不知道我们是要换半雨胎……我们没有时间讨论。”

“显然我收到了通知，我听了。所以我们没有时间讨论，因为那是一个特定的时刻。我认为目标是对佩雷兹做出反应，但无论如何，我们将会分析。”

“我的意思是，显然这令人失望，这让人受伤，特别是在主场，但事情已经发生了，现在我们要与车队齐心协力，我们要一起试着理解。显然，今天我们具备了获胜的一切条件，第一节里的速度非常强劲，我当时在管理，在雨地上进行得非常好。但不幸的是，一切与我们做对，这在主场非常受伤，但生活就是这样，我们会以跟强的姿态回来。”

塞恩斯决定直接换干胎

之后，意大利车队在已经召回塞恩斯做第一次进站的情况下——而且直接换硬胎，让摩纳哥人同圈进站。虽然他的比赛工程师试图在最后一刻修正错误，让他不要进站，但已经为时已晚。比诺托解释说，车队之所以起初让两名车手同圈进站，是因为硬胎显然非常快，所以想通过先进站帮助他们一起从红牛手里夺回位置。

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

但是，这意味着莱克勒克失去了立即回到第一位的机会——哪怕他晚些时候也必须换干胎，因为红牛显然要对塞恩斯换硬胎做出反应。摩纳哥人的沮丧之情在第一时间就表露无遗。

“很明显我们不得不进站，我认为正当我进入维修区通道，我收到了留在外面的消息。但我已经来不及反应，”对于第二次进站时出现的状况，莱克勒克说道。“所以没有太多要补充的。显然那太晚了。但就是那样，显然第一次进站是错误的，让我们失去了领先位置，然后第二次也是，但木已成舟。我们会从这里做得更好。”

塞恩斯也表示在单圈只有3.337公里的摩纳哥比赛中讨论策略是非常困难的。不过面对正逐渐变干的赛道，哪怕车队告诉他“每个用半雨胎的人都非常快”，他选择了继续留在赛道上。

“在我看来，我们已经距离换光头胎不远了，因此不值得赌博（从全雨胎换半雨胎），”西班牙车手对他与车队讨论的过程做了解释。“因为那不是赌博，在摩纳哥很难超车，而是确保我们等到可以换光头胎再进站，那样就能省下一次进站。”

“我试着把我的感觉传达给车队，那是我的意向，或者至少是我认为正确的决定。我可以大致计算佩雷兹赶上我的速率。我理解的是当他追上我的时候，是时候换上光头胎，所以我绝对领跑着比赛。那是我认为正确的决定，正确的思考方式，在如此复杂的比赛中正确的处理方式。”