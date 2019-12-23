莱克勒克与法拉利续约至2024年

莱克勒克在2016年加入法拉利车手学院。2018赛季，他作为索伯车手迎来自己在F1的首秀。凭借出色的表现，他在2019赛季被提拔到法拉利，取代了老将基米·莱科宁。

在代表跃马出战的首个赛季里，摩纳哥人继续带来令人惊艳的表现。在赛季第二场比赛巴林大奖赛拿下自己的第一杆位后，他在非常接近F1生涯首胜的情况下，因赛车故障而失之交臂。

比利时大奖赛中，莱克勒克终于获得了自己的第一个大奖赛胜利，而且一个星期后，他又在法拉利主场蒙扎登上领奖台最高处。不仅如此，他以七个杆位成为2019赛季的“杆位之王”。

“我很高兴将留在法拉利车队，”莱克勒克在车队官方声明中表示，“过去的这个赛季，为F1里最辉煌的车队比赛对我是梦想成真的一年。”

“在紧张又令人激动的2019年之后，我对与车队深入合作迫不及待。我很期待未来的发展，也对下个赛季迫不及待。”

2019赛季结束时，莱克勒克名列年度第四名，领先四届世界冠军队友塞巴斯蒂安·维特尔。法拉利此前已经宣布2020赛季车手阵容不变，尽管莱克勒克与维特尔的竞争擦出了不少火花，尤其是在巴西大奖赛中相撞后双双退赛。

对此，法拉利领队马蒂亚·比诺托和意大利公司的CEO路易斯·卡米莱利表示，这样的“危机”倒是让车队能够在2020赛季更好地对车手进行管理。

对于莱克勒克的续约，比诺托表示：“今年每过一场比赛，我们与查尔斯续约的愿望就更加不言而喻，而这个决定意味着他将在接下来五个赛季里与我们在一起。这显示了查尔斯与车队的未来紧密相连。”

今年法拉利传统的圣诞媒体午餐会上，卡米莱利表示2020赛季车队不会确立“一号车手”角色，将让莱克勒克和维特尔从赛季一开始就自由竞争。

维特尔在本赛季遭遇了莱克勒克施加的压力，仅仅取得了两个杆位和一场胜利。而且，当队友在蒙扎发挥神勇时，他却又一次出现低级失误。尽管如此，德国人始终否认无法同上升势头正猛的年轻队友对抗。

不过，维特尔与法拉利的合约将在2020年到期。从2015年加盟马拉内罗至今，他依然在追逐与意大利车队共同夺得世界冠军的愿望。

值得一提的是，在2021改革来临之际，法拉利是三大车队中唯一已经确定一个车手席位的车队。六届世界冠军刘易斯·汉密尔顿与梅赛德斯的合约也将在明年到期，双方还未展开续约谈判，而近期关于英国人可能离开德国车队并投奔法拉利的传言喧嚣尘上。同时，红牛与马克斯·维斯塔潘之间也没有确定未来事宜。