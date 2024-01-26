莱克勒克与法拉利续约多年
查尔斯·莱克勒克与法拉利完成续约并且签订了为期多年的新合同，他将至少在马拉内罗效力到2026年之后。
莱克勒克在2016年就成为法拉利一员，并在2018年代表阿尔法·罗密欧完成F1新秀赛季后，于2019年正式为跃马参赛。双方原先的合约将在本赛季结束后到期，上赛季摩纳哥人一直表示会与意大利车队续签合约。
“知道未来几个赛季里我将身着法拉利赛车服让我非常高兴，”莱克勒克说到。“为这支车队效力是我三岁时就有的梦想： 我经常在位于Ste. Devote弯角的朋友家公寓窗口观看摩纳哥大奖赛，我总是会留意红色的赛车。”
“自从2016年我加入法拉利车手学院以来，这支车队就是我的第二个家，我们一起取得了很多成就，在过去的五年里，我们风雨同舟，并肩作战。”
“然而，我相信最好的还在后面，我迫不及待地想要开始这个赛季，取得更多进步，在每场比赛中都有竞争力。我的梦想仍然是与法拉利一起赢得世界冠军，我相信在未来的岁月里，我们将一起度过美妙时光并让我们的车迷高兴。”
迄今为止，莱克勒克在F1参加了123场比赛。过去五个赛季里，他驾驶法拉利赛车赢得了五场胜利，但跃马始终难与梅赛德斯和红牛抗衡。摩纳哥人拿到了23个杆位，显示出了他拥有的纯速度，但法拉利在赛车可靠性和比赛策略上时常出现问题，让他尚且未能获得更多胜绩以及冲击世界冠军。不过，这次的续约意味着在2026年F1实施新规则时，莱克勒克将仍然为法拉利比赛。
2018年在索伯负责阿尔法·罗密欧项目的弗雷德里克·瓦塞尔去年成为法拉利领队。他表示摩纳哥人继承了马拉内罗团队的DNA，双方对继续合作从未有过任何疑虑。
“查尔斯与车队的关系不仅仅是车手和车队的关系，因为现在他加入法拉利大家庭已经八年了，可以追溯到他第一次在赛车服上佩戴跃马徽章之前，”瓦塞尔说。
“他的价值观与我们车队的价值观相辅相成，所以我们很自然地就延续合作达成一致。我们了解他始终渴望挑战自我极限，也欣赏他在比赛中战斗和超车的非凡能力。我们有决心为查尔斯提供一辆制胜的赛车，我知道他的决心和承诺是帮助我们实现目标的关键因素。”
去年法拉利成为阻止红牛全胜的车队，卡洛斯·塞恩斯在新加坡为跃马登上最高领奖台。西班牙人比队友年长三岁，他与车队的合约也将在本赛季结束到期，而他希望在下个月巴林揭幕战之前，自己的未来可以有些眉目。
尽管外界频繁地将塞恩斯与2026年将进军F1的奥迪——塞恩斯的父亲刚刚为德国制造商在达喀尔拉力赛获胜——联系到一起，但他坚持否认并表示希望继续为法拉利效力。
Latest news
诺里斯与迈凯伦提前续约多年，只为让团队放心
诺里斯与迈凯伦提前续约多年，只为让团队放心 诺里斯与迈凯伦提前续约多年，只为让团队放心
莱克勒克与法拉利续约多年
莱克勒克与法拉利续约多年 莱克勒克与法拉利续约多年
为什么离开迈凯伦让里卡多“因祸得福”
为什么离开迈凯伦让里卡多“因祸得福” 为什么离开迈凯伦让里卡多“因祸得福”
AphlaTauri正式更名并将于2月8日在拉斯维加斯发布新车
AphlaTauri正式更名并将于2月8日在拉斯维加斯发布新车 AphlaTauri正式更名并将于2月8日在拉斯维加斯发布新车
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.