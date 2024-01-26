莱克勒克与法拉利续约多年

莱克勒克在2016年就成为法拉利一员，并在2018年代表阿尔法·罗密欧完成F1新秀赛季后，于2019年正式为跃马参赛。双方原先的合约将在本赛季结束后到期，上赛季摩纳哥人一直表示会与意大利车队续签合约。

“知道未来几个赛季里我将身着法拉利赛车服让我非常高兴，”莱克勒克说到。“为这支车队效力是我三岁时就有的梦想： 我经常在位于Ste. Devote弯角的朋友家公寓窗口观看摩纳哥大奖赛，我总是会留意红色的赛车。”

“自从2016年我加入法拉利车手学院以来，这支车队就是我的第二个家，我们一起取得了很多成就，在过去的五年里，我们风雨同舟，并肩作战。”

“然而，我相信最好的还在后面，我迫不及待地想要开始这个赛季，取得更多进步，在每场比赛中都有竞争力。我的梦想仍然是与法拉利一起赢得世界冠军，我相信在未来的岁月里，我们将一起度过美妙时光并让我们的车迷高兴。”

迄今为止，莱克勒克在F1参加了123场比赛。过去五个赛季里，他驾驶法拉利赛车赢得了五场胜利，但跃马始终难与梅赛德斯和红牛抗衡。摩纳哥人拿到了23个杆位，显示出了他拥有的纯速度，但法拉利在赛车可靠性和比赛策略上时常出现问题，让他尚且未能获得更多胜绩以及冲击世界冠军。不过，这次的续约意味着在2026年F1实施新规则时，莱克勒克将仍然为法拉利比赛。

2018年在索伯负责阿尔法·罗密欧项目的弗雷德里克·瓦塞尔去年成为法拉利领队。他表示摩纳哥人继承了马拉内罗团队的DNA，双方对继续合作从未有过任何疑虑。

“查尔斯与车队的关系不仅仅是车手和车队的关系，因为现在他加入法拉利大家庭已经八年了，可以追溯到他第一次在赛车服上佩戴跃马徽章之前，”瓦塞尔说。

“他的价值观与我们车队的价值观相辅相成，所以我们很自然地就延续合作达成一致。我们了解他始终渴望挑战自我极限，也欣赏他在比赛中战斗和超车的非凡能力。我们有决心为查尔斯提供一辆制胜的赛车，我知道他的决心和承诺是帮助我们实现目标的关键因素。”

去年法拉利成为阻止红牛全胜的车队，卡洛斯·塞恩斯在新加坡为跃马登上最高领奖台。西班牙人比队友年长三岁，他与车队的合约也将在本赛季结束到期，而他希望在下个月巴林揭幕战之前，自己的未来可以有些眉目。

尽管外界频繁地将塞恩斯与2026年将进军F1的奥迪——塞恩斯的父亲刚刚为德国制造商在达喀尔拉力赛获胜——联系到一起，但他坚持否认并表示希望继续为法拉利效力。