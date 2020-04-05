莱克勒克上演电竞首秀并统治虚拟越南大奖赛

本场比赛名义上为虚拟越南大奖赛，但是因为《F1 2019》游戏中没有河内赛道，因此改在澳大利亚大奖赛的阿尔伯特公园赛道进行。

雷诺运动学院的F2车手克里斯蒂安·伦德嘉德在排位赛中力压莱克勒克拿下第一。但是他因为卷入一次事故，而收到了5秒罚时，使得法拉利车手被提升到杆位的位置发车。

比赛一开始，莱克勒克顺利进入一号弯后就一路领先。开场圈里，包括红牛车手亚历山大·阿尔本、前F1车手强尼·赫伯特在内的四人发生了打滑。

第五圈时，威廉姆斯车手乔治·拉塞尔在处于第二位时速度突然下降，代表法拉利参赛的亚瑟·莱克勒克顺势上升到第二。此后，伦德嘉德发起了凶猛的进攻，在一号弯强势超车，而新晋法拉利车手学院成员跑上了砂石区，让拉塞尔回到了前三名。

虽然伦德嘉德猛追，但是去年拿下两场大奖赛胜利的莱克勒克一骑绝尘并以14秒的优势轻松获胜。首次参赛的丹麦人获得第二名，领先同样首次参赛的拉塞尔。阿瑟·莱克勒克在尾声阶段超过了阿尔法·罗密欧车手安东尼奥·吉奥维纳兹，名列第四。

梅赛德斯FE车手斯托弗·范多恩以第六名完赛，随后是哈斯F1车队替补车手路易·德莱特拉兹。前三圈里两次打滑的阿尔本，从靠后的位置往前追，最后拿下第八名。而积分区的最后两个位置被模拟器车手Jimmy Broadbent 和今年继续在哈斯担任F1角色的皮耶特罗·菲迪帕尔蒂拿下。

2020年新秀尼古拉斯·拉蒂菲以第11名与积分区擦肩而过。2009年世界冠军简森·巴顿代表迈凯伦上演惊艳回归。虽然他排在第12名，但是在与阿尔本和的战斗中，显示了自己宝刀未老。

另一名前F1车手安东尼·戴维森在参加虚拟巴林大奖赛时，因技术故障而掉线，直到结束后才意识到自己整场都在与机器比赛。这一次他代表Racing Point车队着实加入了比赛，最后以第16名完赛，排在澳大利亚超级房车赛车手Andre Heimgartner 之后。

在虚拟的巴林比赛中做出惊人切弯的赫伯特，在第二次参赛时显得“老实”许多，但是除了开场圈打转之外，几乎全场隐形。而他落在戴文森之后名列第17位。而英格兰橄榄球世界杯冠军队成员Ben Stokes首次作为红牛车手参赛，不过在靠后的位置完赛。

继前一场在比赛开始时掉线之后，诺里斯又一次受挫。排位赛第九名的他收到了5秒罚时，但是就在比赛开始的同时，他的系统自动退出了比赛。虽然这名迈凯伦车手尝试重新进入游戏，但是被拒绝。

虽然感到沮丧，但是诺里斯没有退出，而是继续在Twitch上进行直播。期间，他接到了马克斯·维斯塔潘的电话，而荷兰人告诉他的伙伴自己永远不会参加这项虚拟系列赛。

梅赛德斯的另一名替补车手埃斯特班·古铁雷斯同样遇到技术故障而没能投入比赛。

两周之后的4月19日将进行本项系列赛的第三场，届时将是虚拟中国大奖赛。

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