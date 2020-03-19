荷兰、西班牙大奖赛延期，摩纳哥宣布取消赛事

由于全球性新冠肺炎大流行，而且欧洲疫情日益严峻，F1和国际汽联在上周末宣布巴林和越南的比赛延期时，就已经暗示了六月之前不太可能举行大奖赛。不久后，F1 CEO切斯·凯利在致车迷的公开道歉信中表示，一旦可以“安全地”进行比赛，2020赛季就会重新开始。

本周四F1、国际汽联和车队举行电话会议之后，做出了荷兰、西班牙和摩纳哥三个赛站改期的决定，为了确保公共卫生安全。

声明中写道：“由于全球新冠肺炎疫情瞬息万变的性质，国际汽联、F1和三个推广方已经做出这些决定，为了保证出差人员、锦标赛参赛者和车迷的健康和安全，这依然是我们最为关心的。”

根据这份声明，只要五月份以后疫情缓解，可以提供“安全的”比赛环境，2020年的锦标赛就会启动。这意味着原定于6月7日的阿塞拜疆大奖赛有可能成为本赛季正式的第一场比赛。

摩纳哥办赛“站不住脚”

不过就在F1和国际汽联公布延期决定后不久，摩纳哥大奖赛推广方摩纳哥汽车俱乐部单方面发表声明，宣布原定于5月24日在蒙特卡洛举行的比赛取消，而非像荷兰和西班牙那样推迟，原因是新冠肺炎疫情增添了诸多“不确定”因素。

摩纳哥汽车俱乐部解释说：“当前考虑到全球（新冠肺炎）大流行和它未知的发展方向、对2020国际汽联F1世界锦标赛影响缺乏认识、对于进入摩纳哥公国的诸多边境限制、所有相关业务的压力及其员工无法从事必要的工作、赛事成功举行不可或缺的劳动力和志愿者（超过1500人）的可用性，情况已经站不住脚。

“如此一来，鉴于这次全球危机的严肃性，经过深思熟虑，摩纳哥汽车俱乐部董事会怀着深深的悲伤做出决定，取消第12届摩纳哥元老大奖赛和第78届F1摩纳哥大奖赛。”

摩纳哥大奖赛是唯一不需要支付承办费的赛事。值得一提的是，就在摩纳哥宣布赛事取消后不久，摩纳哥亲王阿尔伯特二世感染新冠病毒的消息得到确认。

此前澳大利亚大奖赛被取消后，墨尔本的推广方承认虽然希望能够择日举行，但是可行性微乎其微。这意味着原本创纪录的2020年赛历已经从22场减少到20场。

与此同时，F2和F3在荷兰和西班牙的赛事也确定改期，同时叫停的还有原定于四月份在巴塞罗那（F2）和布达佩斯（F3）的测试以及五月底在巴塞罗那（F2和F3）的测试。至于作为摩纳哥大奖赛垫场赛的F2赛事如何填补，赛事方暂时没有表态。

Related video