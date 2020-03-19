登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
Formula 1 / 突发新闻

荷兰、西班牙大奖赛延期，摩纳哥宣布取消赛事

shares
comments
荷兰、西班牙大奖赛延期，摩纳哥宣布取消赛事
By:
2020年3月19日 下午11:27

F1官方宣布推迟原定于今年五月的荷兰、西班牙和摩纳哥大奖赛，而摩纳哥方面则做出取消大奖赛的决定。

由于全球性新冠肺炎大流行，而且欧洲疫情日益严峻，F1和国际汽联在上周末宣布巴林和越南的比赛延期时，就已经暗示了六月之前不太可能举行大奖赛。不久后，F1 CEO切斯·凯利在致车迷的公开道歉信中表示，一旦可以“安全地”进行比赛，2020赛季就会重新开始。

本周四F1、国际汽联和车队举行电话会议之后，做出了荷兰、西班牙和摩纳哥三个赛站改期的决定，为了确保公共卫生安全。

声明中写道：“由于全球新冠肺炎疫情瞬息万变的性质，国际汽联、F1和三个推广方已经做出这些决定，为了保证出差人员、锦标赛参赛者和车迷的健康和安全，这依然是我们最为关心的。”

根据这份声明，只要五月份以后疫情缓解，可以提供“安全的”比赛环境，2020年的锦标赛就会启动。这意味着原定于6月7日的阿塞拜疆大奖赛有可能成为本赛季正式的第一场比赛。

摩纳哥办赛“站不住脚”

不过就在F1和国际汽联公布延期决定后不久，摩纳哥大奖赛推广方摩纳哥汽车俱乐部单方面发表声明，宣布原定于5月24日在蒙特卡洛举行的比赛取消，而非像荷兰和西班牙那样推迟，原因是新冠肺炎疫情增添了诸多“不确定”因素。

摩纳哥汽车俱乐部解释说：“当前考虑到全球（新冠肺炎）大流行和它未知的发展方向、对2020国际汽联F1世界锦标赛影响缺乏认识、对于进入摩纳哥公国的诸多边境限制、所有相关业务的压力及其员工无法从事必要的工作、赛事成功举行不可或缺的劳动力和志愿者（超过1500人）的可用性，情况已经站不住脚。

“如此一来，鉴于这次全球危机的严肃性，经过深思熟虑，摩纳哥汽车俱乐部董事会怀着深深的悲伤做出决定，取消第12届摩纳哥元老大奖赛和第78届F1摩纳哥大奖赛。”

摩纳哥大奖赛是唯一不需要支付承办费的赛事。值得一提的是，就在摩纳哥宣布赛事取消后不久，摩纳哥亲王阿尔伯特二世感染新冠病毒的消息得到确认。

此前澳大利亚大奖赛被取消后，墨尔本的推广方承认虽然希望能够择日举行，但是可行性微乎其微。这意味着原本创纪录的2020年赛历已经从22场减少到20场。

与此同时，F2和F3在荷兰和西班牙的赛事也确定改期，同时叫停的还有原定于四月份在巴塞罗那（F2）和布达佩斯（F3）的测试以及五月底在巴塞罗那（F2和F3）的测试。至于作为摩纳哥大奖赛垫场赛的F2赛事如何填补，赛事方暂时没有表态。

Related video

Next article
法拉利将支持推迟2021规则改革

Previous article

法拉利将支持推迟2021规则改革
Load comments

About this article

Series Formula 1
Author Frankie Mao

Formula 1 Next session

澳大利亚大奖赛

澳大利亚大奖赛

12 3月 - 15 3月

Trending

1
电动方程式

电动方程式赛车：仅仅是赛道上飞驰的电动车？

2
Formula 1

法拉利将支持推迟2021规则改革

Latest videos

盘点！细数历史上五大被取消的F1大奖赛 05:18
Formula 1

盘点！细数历史上五大被取消的F1大奖赛

解读澳大利亚大奖赛取消事件始末 14:00
Formula 1

解读澳大利亚大奖赛取消事件始末

法拉利 04:33
Formula 1

法拉利"引擎门"事件

F1季前测试第二日《报告》：梅赛德斯转向系统 07:03
Formula 1

F1季前测试第二日《报告》：梅赛德斯转向系统

AlphaTauri 2020赛车发布 01:03
Formula 1

AlphaTauri 2020赛车发布

Latest news

荷兰、西班牙大奖赛延期，摩纳哥宣布取消赛事
F1

荷兰、西班牙大奖赛延期，摩纳哥宣布取消赛事

法拉利将支持推迟2021规则改革
F1

法拉利将支持推迟2021规则改革

莱克勒克：合约问题不会“干扰”维特尔
F1

莱克勒克：合约问题不会“干扰”维特尔

七名迈凯伦成员被排除感染新冠病毒
F1

七名迈凯伦成员被排除感染新冠病毒

F1车队提前进入“夏休期”关闭工厂
F1

F1车队提前进入“夏休期”关闭工厂

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权