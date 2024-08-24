荷兰大奖赛FP3：萨金特导致44分钟红旗，加斯利最快
洛根·萨金特严重事故导致44分钟的红旗，第三节自由练习几乎浪费
Logan Sargeant, Williams FW46, jumps out of his car after a crash
Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images
在荷兰大奖赛第三节自由练习里因洛根·萨金特的严重事故而长时间中断后，皮埃尔·加斯利排在时间榜首位。
周六的天气如预计的一样从早开始下雨，使得最后60分钟的练习阶段在雨中开始。在稍作等待后，车手们用半雨胎出场，为可能依然在雨地上进行的排位赛做准备。
但是，阶段一开始，湿滑的赛道上险情不断。周五下午排名前二的奥斯卡·皮亚斯特雷和乔治·拉塞尔先后在一号弯冲出赛道，但都避免了撞墙。
相比之下，周五第二节练习里刚刚撞坏一个新鼻翼的尼科·霍肯博格，再次在一号弯冲出赛道后损坏了新换上的鼻翼。不过，他设法回到了维修区。
短短几分钟后，威廉姆斯车手洛根·萨金特在出3号弯加速时，赛车轧到湿滑的路肩后失控，在狭窄的路段撞墙赛车支离破碎，右后轮胎脱后落险些越过栅栏铁丝网。而且，威廉姆斯赛车尾部起火，幸好美国人迅速逃出赛车。
不过，这次严重的事故导致了长达44分钟的红旗时间，在计时器归零前不久，练习才恢复。几乎所有赛车争先恐后地驶出维修区，造成了不小的混乱，其中马克斯·维斯塔潘吃到了黑白旗。
在极其有限的时间里，场面仿佛正赛开始。最终，加斯利做出的1分20.311秒排在第一，随后是哈斯的凯文·马格努森，而索伯的瓦尔特利·博塔斯位居第三。整个阶段中，只有角田裕毅和塞尔吉奥·佩雷兹没有做出有效时间。
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