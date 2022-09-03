荷兰大奖赛FP3：莱克勒克暂列第一，三大车队差距微妙

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在4.2公里的赞德弗尔特赛道，法拉利和梅赛德斯在周五展现出强劲速度，而主场作战的马克斯·维斯塔潘则没有跟上节奏。进入周六，积分榜上遥遥领先的荷兰人有所跟近，但仍没有达到在斯帕时那般的最佳状态。

最后60分钟的练习阶段里，法拉利的莱克勒克在几轮冲刺模拟过后，最终用软胎跑出1分11.632秒，一马当先。梅赛德斯不甘示弱，拉塞尔跑出的个人最快圈只相差摩纳哥人0.66秒，这让维斯塔潘的1分11.793秒排在第三。

另一位法拉利车手卡洛斯·塞恩斯位列第四，而刘易斯·汉密尔顿处于第五，三大车队中名次最后的则是塞尔吉奥·佩雷兹。即便如此，六位车手的差距在0.544秒之内。

费尔南多·阿隆索在本节练习里领跑中游集团，但在他身后的塞巴斯蒂安·维特尔只落后0.17秒。而米克·舒马赫代表哈斯加入了中上游争夺，在本节练习里名列第九，领先迈凯伦的兰多·诺里斯。事实上凯文·马努格森与英国小将之间只有0.015秒的差异。

两位阿尔法·罗密欧车手在本阶段里排名靠后，瓦尔特利·博塔斯和周冠宇分列第18和19位，只有尼古拉斯·拉蒂菲在他们之后。