荷兰大奖赛FP3：维斯塔潘雨中最快，周冠宇等多位车手打滑

周六上午赞德弗尔特雨水不断，并且雨势时大时小，让本周末最后一个练习阶段充满不确定因素。开场阶段，包括主场宠儿维斯塔潘在内的一些车手用全雨胎了解赛道，而更多车手在车库里等待。然而，因为没有明显变干的迹象，反而有更多雨，更多车手先后用半雨胎出场，以便为排位赛如果下雨做准备。

湿滑的赛道非常凶险，维斯塔潘、塞尔吉奥·佩雷兹都有跑出赛道的惊险场面，荷兰人及时在护墙前修正了方向，并小心翼翼地从草地上回归赛道，而查尔斯·莱克勒克几乎蹭墙，但刚好在护墙前停下。

哈斯车手凯文·马格努森刚出场不久在3号弯打滑，导致了第一面红旗。阶段恢复后，低温、水溏让赛道的抓地力条件非常不佳。接近半程时，周冠宇在13号弯出弯时打转后陷入砂石区，导致了第二次红旗。

进入最后15分钟后，顶替左手掌骨骨折的丹尼尔·里卡多的廉姆·洛森在最后一弯——斜坡弯——180度打转，让场面非常惊险，导致了最后一次红旗的出现。不过，新西兰人设法掉头并且回到了维修区，没有让最后一次中断持续太久。

在如此混乱的情况下，维斯塔潘依然在计时器归零时，以1分21.631秒排在时间榜第一。周五两节练习没有进入前十的乔治·拉塞尔，落后0.379秒位居第二。佩雷兹第三快，但相差队友1秒整，随后是两次跑出赛道的费尔南多·阿隆索，而刘易斯·汉密尔顿以第五结束最后一节练习。

亚历山大·阿尔本连续三个练习阶段跻身前十，排名第六。周五第二节练习里撞墙的奥斯卡·皮亚斯特雷重回赛道，并且名列第七，随后是瓦尔特利·博塔斯、莱克勒克和周五第二节里做出最快时间的兰多·诺里斯。