荷兰大奖赛FP3：维斯塔潘雨中最快，周冠宇等多位车手打滑
马克斯·维斯塔潘在下雨且事故频频的荷兰大奖赛第三节自由练习里高居时间榜第一，而周冠宇中途滑出赛道。
周六上午赞德弗尔特雨水不断，并且雨势时大时小，让本周末最后一个练习阶段充满不确定因素。开场阶段，包括主场宠儿维斯塔潘在内的一些车手用全雨胎了解赛道，而更多车手在车库里等待。然而，因为没有明显变干的迹象，反而有更多雨，更多车手先后用半雨胎出场，以便为排位赛如果下雨做准备。
湿滑的赛道非常凶险，维斯塔潘、塞尔吉奥·佩雷兹都有跑出赛道的惊险场面，荷兰人及时在护墙前修正了方向，并小心翼翼地从草地上回归赛道，而查尔斯·莱克勒克几乎蹭墙，但刚好在护墙前停下。
哈斯车手凯文·马格努森刚出场不久在3号弯打滑，导致了第一面红旗。阶段恢复后，低温、水溏让赛道的抓地力条件非常不佳。接近半程时，周冠宇在13号弯出弯时打转后陷入砂石区，导致了第二次红旗。
进入最后15分钟后，顶替左手掌骨骨折的丹尼尔·里卡多的廉姆·洛森在最后一弯——斜坡弯——180度打转，让场面非常惊险，导致了最后一次红旗的出现。不过，新西兰人设法掉头并且回到了维修区，没有让最后一次中断持续太久。
在如此混乱的情况下，维斯塔潘依然在计时器归零时，以1分21.631秒排在时间榜第一。周五两节练习没有进入前十的乔治·拉塞尔，落后0.379秒位居第二。佩雷兹第三快，但相差队友1秒整，随后是两次跑出赛道的费尔南多·阿隆索，而刘易斯·汉密尔顿以第五结束最后一节练习。
亚历山大·阿尔本连续三个练习阶段跻身前十，排名第六。周五第二节练习里撞墙的奥斯卡·皮亚斯特雷重回赛道，并且名列第七，随后是瓦尔特利·博塔斯、莱克勒克和周五第二节里做出最快时间的兰多·诺里斯。
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