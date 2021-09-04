荷兰大奖赛FP3：维斯塔潘最快，优势达0.5秒

36年来第一次举行荷兰大奖赛的赞德福特，在三个练习阶段都出现了红旗。排位赛前最后60分钟的阶段进行到20分钟左右时，周五下午第二快的法拉利车手卡洛斯·塞恩斯在3号弯失控后撞墙，导致练习被中断12分钟。

随着赛道恢复绿旗状态后，主场作战的维斯塔潘用软胎跑出1分09.623秒，车手巩固了自己在时间榜上第一的位置。两辆梅赛德斯用相同配方轮胎做出的时间，仅仅是无法跟上对手的节奏。较快的瓦尔特利·博塔斯无法突破1分10秒，落后荷兰人0.556秒之多，同时刘易斯·汉密尔顿更是相差争冠对手0.7之多。另一位红牛车手塞尔吉奥·佩雷兹虽然名列第四，但是与队友的差距达到0.9秒。

Alpine成为排位赛前第三快的车队，但是与迈凯伦的差距非常小。排名第五的费尔南多·阿隆索以0.1秒的优势领先兰多·诺里斯，而英国小将名列两位阿斯顿·马丁车手之前。前一天下午最快的的查尔斯·莱克勒克名列第九，皮埃尔·加斯利则以0.008秒把丹尼尔·里卡多挡在前十之外。

威廉姆斯车手尼古拉斯·拉蒂菲位居第12位，而且只相差第十名的加斯利0.078秒。加拿大人领先Alpine的埃斯特班·奥康和队友乔治·拉塞尔。

当威廉姆斯在赛道上进站不错时，车队领队乔斯特·卡皮托却在酒店里预防性地自我隔离，因为他在周五晚上与刚刚确认为无症状新冠病毒感染者的阿尔法·罗密欧车手基米·莱科宁有接触，尽管双方交流期间保持着社交距离。

芬兰人例行的检测得到了阳性的结果，因此将错过本周末的荷兰大奖赛。他的位置由罗伯特·库比卡顶替，为阿尔法·罗密欧参加本周末剩余的阶段。波兰人在时间榜上排名倒数第二，在哈斯的米克·舒马赫之前。而阿尔法方面相信其他车队成员没有受到影响。

AlphaTauri的角田裕毅在周六阶段开始前，换上了本赛季个人第三个涡轮增压器和MGU-H。日本车手以第17名结束第三节练习。

值得一提的是，当梅赛德斯仍在调查汉密尔顿在第二节练习里动力单元的故障原因时，所有“三叉星”引擎阵营的车队不得不在本周末余下时间里，使用工作周期最低的动力单元——一些车队原本将为蒙扎的周末准备，考虑到“速度圣殿”对动力的极致要求。