荷兰大奖赛FP2：诺里斯力压维斯塔潘占据第一，里卡多遭遇重大撞车

开场仅仅10分钟，皮亚斯特雷在通过倾斜的3号弯时赛车尾部失控，一头撞上护墙。诡异的时，驾驶AlphaTauri赛车的里卡多没有采取任何制动，直接上墙后停在了同胞身边，导致第二节练习被红旗暂停。

红旗出现前，主场作战的维斯塔潘以1分12.449 秒排名第一，而他的队友塞尔吉奥·佩雷兹则以 1分12.644秒列第二位。

在被红旗耽误了14分钟后，本节练习恢复进行。不久之后，诺里斯用软胎做出1分11.330秒，以0.023秒的微弱优势超过做出1分11.353秒的维斯塔潘，并最终让他成为周五最快的车手。

前一阶段排名第五的亚历山大·阿尔本继续表现出惊人的速度，他的1分11.599秒排名第三，尽管与前二名有0.26秒的差异。梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿以不到0.04秒之差位于泰国车手身后。

当里卡多撞墙后，角田裕毅代表AlphaTauri跻身前五，在他身后是Alpine的皮埃尔·加斯利。佩雷兹仅仅在本阶段排在第七，随后是兰斯·斯特罗尔、瓦尔特利·博塔斯和费尔南多·阿隆索。法拉利的查尔斯·莱克勒克只有第11位，但从角田到第12位的洛根·萨金特，只有不到0.2的差距。

梅赛德斯车手乔治·拉塞尔连续两个阶段未能进入前十，本节更是只有第14位，落在埃斯特班·奥康之后。而周冠宇则以第15名完成夏休后的第一个周五练习日。中国小将在第一节练习开始时赛车遇到了一些细小的故障，因此耽误了出场时间，但第二阶段则顺利完成。

卡洛斯·塞恩斯在第二阶段回到赛车里，为弥补错过前60分钟的练习，他在第二阶段完成了31圈，但时间上只排在第15位。除了提前离场的两名澳大利亚车手之外，两位哈斯车手在时间榜排在最后两位。

遭遇撞车的里卡多被送到赛道的医疗中心接受检查，并且较长时间没有被获准离开，随后被直接送往医院接受进一步的检查。本周末，今年参加日本超级方程式的连姆·洛森在现场担任红牛两支车队的替补车手，但据悉，先前被澳大利亚人取代的尼克·德福瑞斯也被视为可能的替补选择。

此外，前一节练习里撞车的尼克·霍肯博格涉嫌在13号弯阻挡了维斯塔潘，受到了赛会干事的调查。