荷兰大奖赛FP2：莱克勒克最快，法拉利包揽前二

下午的阶段推出了5分钟开始。在第一节练习已经因为红旗的中断而耽搁了大量时间后，第二个阶段的时间更加宝贵，但仍出现了两次红旗。

刚刚开始不久，就由汉密尔顿在8号弯附近停车造成。英国人向车队报告了动力丢失后，被告知立即停下赛车——德国车队初步认为可能与燃油摄入相关。梅赛德斯赛车被很快清理，但是仍然流失了8分钟。

此后当练习进行到一半时，哈斯的尼基塔·马兹平在12号弯冲出赛道并且陷入了砂石区，导致了第二次红旗的出现。

当练习恢复之后，两辆法拉利赛车快速地攀升了排名，并且最终占据了前二名。莱克勒克成为圈场唯一跑进1分11秒的车手，用软胎做出了一圈1分10.902秒。摩纳哥人的队友卡洛斯·塞恩斯以0.154秒之差屈居第二。

在汉密尔顿只跑了3圈的情况下，博塔斯的任务更加关键。芬兰人做出了1分11.132秒，虽然排名比红牛对手马克斯·维斯塔潘高一位，但是未能进入前三。反而是上午就速度不俗的埃斯特班·奥康紧随两名法拉利车手，而且仅相差塞恩斯0.018秒。

奥康的Alpine队友费尔南多·阿隆索相差维斯塔潘0.016秒，位列第六，领衔AlphaTauri的皮埃尔·加斯利和迈凯伦的兰多·诺里斯——后两人之间只有0.014秒的差距。

阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹连续两个阶段进入了前十名。阿斯顿·马丁为塞巴斯蒂安·维特尔修复了赛车，使得德国人能够在下午出场，并且位列第十。只用中性胎做出一个单圈时间的汉密尔顿则处于第11名，而且还在红牛的塞尔吉奥·佩雷兹身前。