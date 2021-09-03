荷兰大奖赛FP2：莱克勒克最快，法拉利包揽前二
查尔斯·莱克勒克在两次出现红旗的荷兰大奖赛第二节自由练习中领衔法拉利包揽前二，而刘易斯·汉密尔顿遭遇引擎相关问题停车并引发红旗。
下午的阶段推出了5分钟开始。在第一节练习已经因为红旗的中断而耽搁了大量时间后，第二个阶段的时间更加宝贵，但仍出现了两次红旗。
刚刚开始不久，就由汉密尔顿在8号弯附近停车造成。英国人向车队报告了动力丢失后，被告知立即停下赛车——德国车队初步认为可能与燃油摄入相关。梅赛德斯赛车被很快清理，但是仍然流失了8分钟。
此后当练习进行到一半时，哈斯的尼基塔·马兹平在12号弯冲出赛道并且陷入了砂石区，导致了第二次红旗的出现。
当练习恢复之后，两辆法拉利赛车快速地攀升了排名，并且最终占据了前二名。莱克勒克成为圈场唯一跑进1分11秒的车手，用软胎做出了一圈1分10.902秒。摩纳哥人的队友卡洛斯·塞恩斯以0.154秒之差屈居第二。
在汉密尔顿只跑了3圈的情况下，博塔斯的任务更加关键。芬兰人做出了1分11.132秒，虽然排名比红牛对手马克斯·维斯塔潘高一位，但是未能进入前三。反而是上午就速度不俗的埃斯特班·奥康紧随两名法拉利车手，而且仅相差塞恩斯0.018秒。
奥康的Alpine队友费尔南多·阿隆索相差维斯塔潘0.016秒，位列第六，领衔AlphaTauri的皮埃尔·加斯利和迈凯伦的兰多·诺里斯——后两人之间只有0.014秒的差距。
阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹连续两个阶段进入了前十名。阿斯顿·马丁为塞巴斯蒂安·维特尔修复了赛车，使得德国人能够在下午出场，并且位列第十。只用中性胎做出一个单圈时间的汉密尔顿则处于第11名，而且还在红牛的塞尔吉奥·佩雷兹身前。
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