荷兰大奖赛FP2：法拉利攀升到时间榜前二，莱克勒克最快

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由于F2排位赛的事故，本节练习推迟了15分钟开始。在前一节练习里遭遇变速箱问题的马克斯·维斯塔潘很快就驶上赛道，并且用软胎做了本周末个人第一次单圈飞驰模拟。他做出的1分13.465秒在前15分钟里占据了第一。

此后，塞恩斯则用中性胎刷新了最快时间，把标杆提升到1分13.412秒，紧随其后的莱克勒克也挤到了荷兰人之前。此后，大部分车手换上软胎再次进行单圈练习。西班牙人进一步跑出1分12.349秒，尽管他在倒数第二个弯轧路肩有些过度。

维斯塔潘也换上新软胎再次进行排位赛模拟，但是比塞恩斯慢了0.7秒之多。反而是乔治·拉塞尔和兰多·诺里斯纷纷做出更有竞争力的时间。

莱克勒克是最晚换下中性胎的车手之一，直到半程过后才换上软胎。而他立即做出一圈1分12.345秒，虽然只比队友快了0.004秒，但就此上升到第一。

刘易斯·汉密尔顿在半程过后跑出1分12.417秒，不仅超过了诺里斯和拉塞尔，成为本阶段第三快的车手。前三名之间仅有0.072秒的差距。并且，法拉利和梅赛德斯至少当前比红牛状态更佳。

兰斯·斯特罗尔为阿斯顿·马丁在本节练习收获第六名，领先Alpine的费尔南多·阿隆索。维斯塔潘最终只排名第八。而埃斯特班·奥康和丹尼尔·里卡多占据了前十的最后两位。

最后15分钟的长距离练习，因为角田裕毅在10号弯陷入砂石区而暂停了7分钟。