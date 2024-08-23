荷兰大奖赛FP1：诺里斯第一，周冠宇第十

兰多·诺里斯驾驶大升级的迈凯伦赛车在荷兰大奖赛第一节自由练习里最快，周冠宇排名前十。

本周末第一个赛道阶段在大风大雨中开始，赛道上的风速最高时达到76公里/小时，甚至比维修区限速60公里/小时更快。绝大部分车队都在车房里等待天气好转。

前20分钟过后，不少赛车用半雨胎感受赛道，考虑到周六天气预报也会下雨。不过阶段过半，雨已经停下，而在最后20分钟里，赛道上出现了干赛车线。进入最后10分钟，车手们纷纷用光头胎进行练习，随着赛道条件进一步改善，单圈时间快速进步，头名的车手不断变换。

最终，诺里斯以软胎做出本阶段最快的单圈时间1分12.322秒，而主场比赛的马克斯·维斯塔潘相差0.201秒屈居第二。在最后时刻才换上干地胎的刘易斯·汉密尔顿上升到第三，排在卡洛斯·塞恩斯身前。英国人的队友乔治·拉塞尔名列第五，领先威廉姆斯的亚历山大·阿尔本。

奥斯卡·皮亚特雷位于第七，在他身后是两位哈斯车手，而尼科·霍肯博格比队友凯文·马格努森快了0.034秒。

周冠宇以第十名完成了夏休回归后的第一个赛道阶段。中国小将是最早用雨地轮胎检查赛道的车手之一，但此后一直留在车房里等待天气好转。不过，当他真正开始进行练习时，索伯起初关闭了他赛车上的DRS，以便与本阶段代替瓦尔特利·博塔斯驾驶另一辆赛车的罗伯特·施瓦茨曼进行比较。直到最后阶段里，周冠宇可以开启DRS后，在基本变干的赛道上跑出一圈1分13.965秒，在时间榜上前进到第十，排在阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔之前。

近期压力重重的塞尔吉奥·佩雷兹只排在第12位，而法拉利的查尔斯·莱克勒克与墨西哥人为伴。随后是角田裕毅、费尔南多·阿隆索。

本周末在赞德弗尔特，迈凯伦对赛车引入了大升级，针对修改后的鼻翼，对相关的空气动力学套件进行了更新，包括新的制动铲、改良的前悬挂、新的底板边缘、修改后的后悬挂、匹配赞德弗尔特的高下下压力尾翼和新的大梁翼。