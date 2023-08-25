荷兰大奖赛FP1：维斯塔潘最快，阿隆索与汉密尔顿前三
马克斯·维斯塔潘在荷兰大奖赛第一节自由练习里领跑时间榜，费尔南多·阿隆索和刘易斯·汉密尔顿位列前三。
2023下半赛季在荷兰赞德弗尔特——维斯塔潘的主场——开始。积分榜上遥遥领先的荷兰人从一开始就展示了强劲的速度。本周末的第一个赛道阶段，在接近最后20分钟时，曾因尼克·霍肯博格冲上砂石区而短暂地被红旗中断，但在倒计时还剩10分钟左右时恢复。
维斯塔潘最终以1分11.852秒做出本周末第一个标杆时间，上半赛季六次登上领奖台的阿隆索成为最接近他的车手，但差距也有0.278秒。红旗出现时，汉密尔顿正要刷新自己的单圈时间，但只能放弃。英国人的个人时间定格在1分12.225秒，以不到0.1秒位居第三。
塞尔吉奥·佩雷兹排名第四，但相差他的队友0.471秒。威廉姆斯在本阶段表现不俗，两辆赛车进入了前十名，而且列第五的亚历山大·阿尔本只落后墨西哥人0.124秒，排在迈凯伦的兰多·诺里斯之前。美国新秀洛根·萨金特则名列第七，位于同为本赛季新秀的奥斯卡·皮亚斯特雷之前。角田裕毅和埃斯特班·奥康跻身前十的最后两位。
当汉密尔顿名列第三时，他的队友乔治·拉塞尔只在第11位，差距接近0.6秒。周冠宇完成20圈的同时，做出个人最快时间1分13.826秒，名列第17位。中国小将少跑10圈，暂时与队友有0.3秒的差距。
兰斯·斯特罗尔因为他的阿斯顿·马丁赛车的动力单元疑似存在故障，只做了两个系统检测圈。法拉利年轻车手罗伯特·施瓦茨曼在本阶段里替换卡洛斯·塞恩斯，作为车队每个赛季两次强制年轻车手出场中的第一次。这位代表以色列比赛的车手，在所有做出计时圈的车手中垫底。法
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