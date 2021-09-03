荷兰大奖赛FP1：汉密尔顿最快，维特尔停车导致红旗

F1自1985年后第一次回归荷兰的赞德弗尔特。然而现代F1赛车驶上这条赛道后仅仅25分钟，维特尔在维修区出口附近停下赛车，导致赛会出示红旗。

当时，迈凯伦的兰多·诺里斯刚刚上升到时间榜第一。他用中性胎做出1分12.679秒，领先用硬胎的主场宠儿马克斯·维斯塔潘。

维特尔在开场之后不久，就向车队报告了赛车有故障，然后直接驶回了维修区。虽然很快他就重返赛道，但是阿斯顿·马丁赛车在1号弯附近就出现了疑似疫情故障。停下赛车后，德国人迅即跳出驾驶舱，但很快提着灭火器赶到赛车遍。但无论这位四届世界冠军还是赛道抢险员都在使用灭火器时遇到困难，液态二氧化碳的泡沫被喷到了AMR21赛车左侧引擎盖上。

虽然吊车和其他赛道抢险车对很快抵达现场，但因为赛车依然处于电子系统工作模式，只能等到阿斯顿·马丁车队人员赶到后进行处理。当停下的赛车终于被清理之后，本阶段只剩6分钟。

在有限的时间里，车手们换上软胎重返赛道，似乎在为排位赛做预演。最终，汉密尔顿做出一圈1分11.500秒，比争冠对手维斯塔潘快0.097秒，做出了赞德福特第一个赛道阶段的全场标杆。

法拉利的卡洛斯·塞恩斯和查尔斯·莱克勒克分列第三四位，但与前二名的差距非常小。瓦尔特利·博塔斯名列第五，随后是两位Alpine车手费尔南多·阿隆索和埃斯特班·奥康。

阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹位居第八，兰斯·斯特罗尔和皮埃尔·加斯利则名列前十的最后两位。诺里斯没有在最后几分钟里提高个人时间，排在第11名。

角田裕毅在练习开始后带着巨大的空气动力学检测装置出场，但却发生了打转。此后日本车手没有重返赛道，而且没有任何单圈时间。