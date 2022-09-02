荷兰大奖赛FP1：梅赛德斯包揽前二，维斯塔潘停车

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马克斯·维斯塔潘带着93分的巨大积分优势来到主场赞德弗尔特。他在用硬胎做第一轮练习时，在刚刚跑出全场最快的1分14.714秒后，因为疑似变速箱问题而在赛道上停车，当时他一共只完成了7圈。值得一提得是，根据国际汽联报告，红牛刚刚在前一晚对1号赛车变速箱的主轴锁芯进行了更换——符合规则。

这次意外导致了第一节练习被短暂地暂停。阶段恢复后，车手们纷纷换上较软的轮胎。昨天刚刚度过28岁生日的卡洛斯·塞恩斯做出1分12.845秒，攀升到第一。而迈凯伦的兰多·诺里斯和丹尼尔·里卡多分列第二三位，领先查尔斯·莱克勒克。

不过进入最后15分钟，两辆梅赛德斯赛车再次出场。拉塞尔连续做了两轮单圈冲刺模拟，第一圈的1分13.035秒让他上升到第三，但后一圈进步到1分12.455秒，一举超过了塞恩斯后登上榜首。

德国车队为汉密尔顿维修了鼻翼右侧的端板，英国人出场后做出1分12.695秒紧随队友。就此梅赛德斯包揽了本阶段时间榜的前二名。

在维斯塔潘损失了大半阶段后，塞尔吉奥·佩雷兹仅仅为红牛以第七名结束本周末的第一个赛道阶段。在他身后的是Alpine的费尔南多·阿隆索和埃斯特班·奥康。在斯帕进入积分区的亚历山大·阿尔本则为威廉姆斯取得第十，并且刚好以0.1秒把米克·舒马赫挡在前十之外。

中国车手周冠宇第一次在赞德福特驾驶F1赛车。在完成了17圈后，他排名第16位，领先队友瓦尔特利·博塔斯。