荷兰大奖赛：诺里斯反超维斯塔潘收获职业生涯第二胜

兰多·诺里斯尽管发车不佳，但凭借强劲的比赛速度超越马克斯·维斯塔潘，赢得2024年荷兰大奖赛胜利。

杆位上的诺里斯启动不佳，立即维斯塔潘超越，荷兰人领先进入一号弯领跑主场比赛与此同时，一同在第二排发车的乔治·拉塞尔超过了皮亚斯特雷，

尽管在一号弯里落到了第二，但诺里斯的比赛速度并不处于下风，始终保持在红牛赛车身后1.5秒左右。15圈过后，迈凯伦车手开始接近DRS攻击范围。第17圈，诺里斯追到了0.5秒左右，随后立即在下一圈开始时超过红牛对手，就此开始领跑。

红牛在第27圈首先采取行动，让维斯塔潘换下发车使用的中性胎，换为硬胎。迈凯伦在一圈后做出反应，诺里斯在拥有28秒优势的情况下回到维修区。尽管他的换胎耗时3.1秒，比对手稍长，但仍然在出站后用有5秒多的领先。

当前四名中唯一没有换胎的皮亚斯特雷进站后，诺里斯重新回到领先位置，而且不断拉开与红牛对手的差距——就像后者曾经一直做的那样。最终，诺里斯牢牢控制了局面，以22.896秒的优势率先完成比赛，并且收获了职业生涯第二场大奖赛胜利。不仅如此，迈凯伦车手在比赛尾声阶段做出了全场最块单圈，带走了额外一分。维斯塔潘以第二名完赛，自2021年以来的主场连胜就此终结。

领奖台最后一个位置的争夺更加激烈。拉塞尔在第25圈结束时进站，但换胎过程中左前轮更换稍慢，耗去3.5秒。这让先一圈进站的法拉利车手查尔斯·莱克勒克前进了一个位置。英国车手试图追赶摩纳哥人，但效果并不显著，反而被比自己晚8圈进站的皮亚斯特雷利用轮胎更新的优势赶上后超过。

澳大利亚车手此后奋力追赶第三位的莱克勒克，但无法进入DRS范围，最后屈居第四。而落到第五之后，拉塞尔在第54圈第二次进站换上一套软胎。然而，W15赛车的速度并没有特别惊人之处，几乎主动把第五名让给了卡洛斯·塞恩斯。西班牙人在后半段超过塞尔吉奥·佩雷兹，在整个周末练习准备不足的情况下，完成了不错的追击。墨西哥车手以第六名完赛，取得了迈阿密大奖赛后最好的成绩。

梅赛德斯连续六场登上领奖台的纪录，在夏休期后第一场比赛终结。拉塞尔用换上软胎后只是追到佩雷兹身后5秒，与队友刘易斯·汉密尔顿一起为德国车队带回第七八名的结果。

汉密尔顿在排位赛里爆冷止步于Q2，雪上加霜的是，他还因为阻挡了佩雷兹，受到退后三个发车位的处罚。尽管在亚历山大·阿尔本因赛车违规而取消排位赛成绩后，七届世界冠军等于少退一个位置，但赛道超车难的特点意味着他难以争夺领奖台。

汉密尔顿用软胎发车，并在第23圈进站换上硬胎之前追到了积分区，半程时处于第八位。第48圈，有些前不着村、后不着店的英国人第二次进站，换上一套新软胎，但是依然难以取得更多进展。还剩10圈左右，两辆梅赛德斯赛车一度只有一秒左右的差距，但汉密尔顿的软胎开始衰竭，又被队友甩开。不过，他成为本场最后一辆没有被获胜的诺里斯套圈的赛车。

余下12辆落后至少一圈的赛车中，从第九位发车的皮埃尔·加斯利在经过拉锯战后维持了相同的排名。而阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索从第七位开始比赛，在积分区最后一位的较量中击败了哈斯的尼科·霍肯博格，为车队带回了一个积分。德国人与积分失之交臂，而兰斯·斯特罗尔虽然在赛道上名列第12位，但因为进站时维修区超速受到5秒罚时，掉落到第13位。

一年前在赞德弗尔特手腕骨折的丹尼尔·里卡多，在最后阶段追到斯特罗尔身后一秒之内，得以前进到第12名，但澳大利亚人度过了一个平平的周末，但领先于威廉姆斯的亚历山大阿尔本。这位英泰混血车手，在排位赛成绩被取消后，退到了发车区最后一位，追到第14位，位于埃斯特班·奥康身前。排在法国人身后的则是角田裕毅。日本车手用软胎来跑第一阶段，但没有特别好的机会，名列第17位。

哈斯在周日上午为凯文·马格努森更换了额外的能量储存器和控制电子单元，并主动从维修区起步。丹麦人是全场唯一用硬胎发车的车手，直到第41圈才进站换胎，但没有占到任何真正的好处，位列第18名。

本场比赛没有任何赛车退赛，两辆索伯赛车排在最后两位，而且是仅有的两辆落后两圈的赛车。瓦尔特利·博塔斯同样用软胎发车，在第一圈里一度超过前队友。但是C44赛车长距离速度不济，两次进站后还是落到了最后。周冠宇度过了一场困难的比赛，从第17位发车的中国小将，在比赛开始第一圈落到第19位，几圈后被维修区发车的马格努森追上。整场比赛中，周冠宇不断被要求保护轮胎和节省燃油，直到最后十圈才收到通知可以尽全力去跑。

在取得本赛季第二场胜利后，诺里斯在车手年度积分榜上与仍然处于第一位的维斯塔潘还差距缩小到70分，而在制造商年度积分榜上，红牛对迈凯伦只剩下30分的优势。