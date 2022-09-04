荷兰大奖赛：维斯塔潘笑傲主场，汉密尔顿对策略大失所望

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杆位发车的维斯塔潘在比赛的前半段基本没有受到任何威胁，因为从第二位发车的查尔斯·莱克勒克无法跟上对手的节奏——一如目前俩人在车手年度积分榜上的差距。

相反，第四位发车的刘易斯·汉密尔顿从一开始就在中性胎上表现出良好的速度，直逼卡洛斯·塞恩斯。然而，尽管英国人有DRS协助，但在两辆赛车没有巨大速度差异的情况下，还是无法在直道上完成超越。这种情况持续到第14圈结束时西班牙人先进站。

这段时期里，同样用中性胎发车的乔治·拉塞尔连续超过兰多·诺里斯和塞尔吉奥·佩雷斯，回到了队友身后。当维斯塔潘在第18圈进站后，使用不同轮胎的两辆梅赛德斯在比赛中领跑。

但是，维斯塔潘的速度相当快，尤其是直道速度不可思议。第28圈开始时他在维修区直道上动手，而拉塞尔仅仅是无法有效地进行防守。后一圈，汉密尔顿第一次进站后以第五名重返赛道，而领先位置回到了维斯塔潘手上。

面对换上硬胎的汉密尔顿，塞尔吉奥·佩雷兹做了一次顽强的防守后还是被超过。之后，英国人不断缩小与维斯塔潘、莱克勒克的差距，并且在第42圈时追到摩纳哥人身后4秒左右，拉塞尔则紧随其后。

此时，角田裕毅突然在赛道上停下赛车，并且向AlphaTauri报告说赛车有问题，但是很快他又重新加入了赛道并且驶回维修区。让人意外的是，在完成了一次耗时30秒的换胎后，日本车手刚刚驶出维修区就感到赛车不妙，因此车队要他停下赛车，而这次导致了虚拟安全车。

红牛抓住机会，让拥有13秒优势的维斯塔潘第二次进站，因为虚拟安全车下只会损失12秒，足够他继续守在领先位置上。而原本处在第二位的莱克勒克由于刚刚换胎，落到了两辆梅赛德斯赛车之后。

虚拟安全车结束之后，汉密尔顿稍稍追近了维斯塔潘。第55圈，落后一圈的瓦尔特利·博塔斯的阿尔法·罗密欧赛车在维修区直道末端突然停下。但是等了整整一圈，赛会才决定派出出动安全车。红牛再次做出反应，让维斯塔潘在第57圈结束时第三次进站，换上了一套软胎。

原本梅赛德斯没有行动，但后一圈进站时拉塞尔回到了维修区，换上了与荷兰人相同配方的轮胎。这意味着汉密尔顿尽管上升到了第一，但继续用中性胎让他不可能在重新开始后守住领先。而且，他向梅赛德斯表达了自己的观点。

事实的确如此。比赛在第61圈恢复，维斯塔潘在直道的中间就已经与梅赛德斯赛车并排，轻松地超过汉密尔顿。此后比赛彻底没了悬念，荷兰车手领先4秒率先冲线，连续两年在自己的主场获胜，同时收获了个人生涯的第30场大奖赛胜利。

不久之后，汉密尔顿又连续被已经换上软胎的拉塞尔和莱克勒克超过。失望的英国人罕见地在无线电里爆粗口：“我无法相信你们xxx了我，我无法告诉你们我有多xxx……”

汉密尔顿最终以第四名完赛，而这在一定程度上幸亏塞恩斯在尾声阶段因维修区里的危险释放被罚5秒，并且还在赛道上阻挡了试图超越的佩雷兹。墨西哥人取而代之获得第五名。塞恩斯则滑落至第八，落在费尔南多·阿隆索和兰多·诺里斯身后。

阿隆索是本场比赛第一个上演超车的车手。从第13位发车后，这位两届世界冠军凭借Alpine在中游集团里更快的速度，对皮埃尔·加斯利、角田裕毅做出两次精彩的超车。西班牙人的最后一次进站时机刚好，就在安全车出动前，这意味着他从不得不再次进站的诺里斯手里抢下又一个位置——因为迈凯伦车手身后的其他赛车都决定再换一次轮胎。诺里斯以第七名——与他发车位相同的排名——结束本场比赛。埃斯特班·奥康和兰斯·斯特罗尔分列第九和第十。而本场比赛的最快单圈被维斯塔潘拿下，让他在赞德弗尔特主场实现了一次帽子戏法。

加斯利以第11名完成比赛，排在威廉姆斯的亚历山大·阿尔本之前，随后是米克·舒马赫、塞巴斯蒂安·维特尔——后者因为在结束阶段没能及时让过处于领先圈的汉密尔顿，被罚时5秒。而周冠宇因为进站时超速也被罚了5秒。