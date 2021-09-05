荷兰大奖赛：维斯塔潘挫败汉密尔顿策略，首次主场夺冠

梅赛德斯在第20圈率先让汉密尔顿进站，触发了两停的比赛。红牛立即在下一圈做出反应。虽然维斯塔潘落到了第二位，但是因为博塔斯采用一停。事实上，荷兰人在赛道上直接超过了。

眼见没有实质的机会，梅赛德斯在第39圈结束时让汉密尔顿第二停，但是他在出站后落到了不同圈的丹尼尔·里卡多身后。反而是维斯塔潘能够在做出回应时，利用干净的空间，反而拉开了一点差距。不仅如此，梅赛德斯车手换上的是中性胎，而红牛则给当家车手换上硬胎。

汉密尔顿对车队的轮胎选择感到疑惑，而且表示他觉得无法用黄色标签的轮胎坚持跑完比赛，尽管他不久后刷新了当时的最快单圈。

还剩最后20圈不到时，汉密尔顿一度赶上主场领先的荷兰车手，最小时差距达到1.4秒。但是维斯塔潘很快立即释放速度，并且一口气甩开。最后，他以 秒的优势，第一次在主场赢得比赛的胜利。在收获本赛季第七场胜利的同时，荷兰人也在车手年度积分榜上重新回到第一。

博塔斯的一停策略仅仅是无法给红牛施加压力。虽然他曾告诉车队，他觉得软胎还能坚持，但震动问题让他无法在赛道上真正防守维斯塔潘，而他也以最快的速度让过队友。还剩5圈时，考虑到与其他赛车巨大的艰巨，梅赛德斯把芬兰人召回并换上软胎。很快，车队告诉他目标不是最快单圈，因为汉密尔顿会多停一次，去争取额外的一分。

不过由于换上更快的轮胎，以及赛车油量大大减少，芬兰人还是刷新了最快单圈时间。汉密尔顿在倒数第三圈结束时进站，换上了红色轮胎，然后在最后一圈有惊无险地做出全场最快的1分11.097秒，为自己多拿一分，最大程度地止住了损失。

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, and Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

第四位发车的加斯利从一开始就无法挑战前三名，第一次进站后也落到了法拉利竞争对手之后。但是AlphaTauri赛车强劲的速度，确保了法国人在本场的中游集团争夺里笑到最后，尽管他也落后了前三名一圈。

法拉利追逐AlphaTauri的努力没能如愿，查尔斯·莱克勒克仍然落后了对手4.9秒完赛。相比之下，他的队友卡洛斯·塞恩斯没能至少保住第六，被Alpine的费尔南多·阿隆索凭借进站策略，取得了第六名，让自己的同胞只能接受第七的结果。

周六在排位赛里因车流问题折戟Q1的塞尔吉奥·佩雷兹，凭借更快的速度和两停策略，追回到积分区。但是他的第八名，无法帮助红牛在制造商年度积分榜上缩小同梅赛德斯差距，德国车队在本场过后积累了12分的优势。

埃斯特班·奥康的第九名，帮助Alpine两辆赛车都进入了前十名。法国车队在积分榜上仍然对AlphaTauri有6分的优势。

兰多·诺里斯为迈凯伦拿到了积分区最后一个位置。排位赛里挣扎的英国小将，虽然与队友丹尼尔·里卡多都用了一停策略，但是他的第一阶段跑得更长。澳大利亚人发挥了团队精神，让过了轮胎更新的队友。但是诺里斯无法更加接近奥康，止步第十名。因为博塔斯获得了第三名，英国人丢失了车手年度积分榜上第三的位置。

里卡多在等待发车信号灯时，曾经遇到了问题，并且挥手示意。但是他又再次尝试，总算成功进挡。不过比赛后半段，当他被佩雷兹超过之后，无法跟上节奏，落后诺里斯12秒，排在第11名。

阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔全场比赛与威廉姆斯的乔治·拉塞尔进行争夺，而后者因为进站时超速，吃到了5秒罚时。但是最后时刻，威廉姆斯命他回到维修区退赛。加拿大人最终拿到第12名。

塞巴斯蒂安·维特尔度过了一场同样艰苦的比赛。从第17位起步的他并没有太多的进展，而且因为在3号弯打转还损失了时间。当他的赛车横在赛道上时，险些造成险情，好在领先一圈的博塔斯机敏地走到斜坡上方避免了相撞。德国人落后队友2秒，名列第13位。

排位赛取得第七名的阿尔法·罗密欧车手安东尼奥·吉奥维纳兹，没能在比赛中延续状态，比赛开始后就不断下滑，最后以第14位完赛，只是能够领先替补上阵的队友罗伯特·库比卡。

波兰人在基米·莱科宁确诊感染新冠病毒后，从周六上午起坐进C41赛车。而他至少在赛道上击败了威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲和两名哈斯车手。当尼基塔·马兹平因为液压故障退赛时，米克·舒马赫坚持到了最后，尽管只能垫底。而角田裕毅由于AlphaTauri车队发现动力单元数据出现问题，被召回并退出比赛。

值得一提的是，维斯塔潘在收获个人第17场胜利后，成为没有赢得世界冠军的车手中，获胜场次最多的人。