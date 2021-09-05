Tickets
登入

Motorsport Network

TV Tickets Fashion Giorgio Piola Jobs

Download your apps

© 2021 Motorsport Network. 保留所有权
TV Tickets Fashion Giorgio Piola Jobs
Previous / 阿斯顿·马丁否认“邀请阿隆索加盟”谣言
Formula 1 / Dutch GP 比赛报告

荷兰大奖赛：维斯塔潘挫败汉密尔顿策略，首次主场夺冠

维斯塔潘在发车阶段稳健地守住领先位置，没有给汉密尔顿任何机会，而瓦尔特利·博塔斯与队友跑在安全的距离里。

荷兰大奖赛：维斯塔潘挫败汉密尔顿策略，首次主场夺冠

梅赛德斯在第20圈率先让汉密尔顿进站，触发了两停的比赛。红牛立即在下一圈做出反应。虽然维斯塔潘落到了第二位，但是因为博塔斯采用一停。事实上，荷兰人在赛道上直接超过了。

眼见没有实质的机会，梅赛德斯在第39圈结束时让汉密尔顿第二停，但是他在出站后落到了不同圈的丹尼尔·里卡多身后。反而是维斯塔潘能够在做出回应时，利用干净的空间，反而拉开了一点差距。不仅如此，梅赛德斯车手换上的是中性胎，而红牛则给当家车手换上硬胎。

汉密尔顿对车队的轮胎选择感到疑惑，而且表示他觉得无法用黄色标签的轮胎坚持跑完比赛，尽管他不久后刷新了当时的最快单圈。

还剩最后20圈不到时，汉密尔顿一度赶上主场领先的荷兰车手，最小时差距达到1.4秒。但是维斯塔潘很快立即释放速度，并且一口气甩开。最后，他以  秒的优势，第一次在主场赢得比赛的胜利。在收获本赛季第七场胜利的同时，荷兰人也在车手年度积分榜上重新回到第一。

博塔斯的一停策略仅仅是无法给红牛施加压力。虽然他曾告诉车队，他觉得软胎还能坚持，但震动问题让他无法在赛道上真正防守维斯塔潘，而他也以最快的速度让过队友。还剩5圈时，考虑到与其他赛车巨大的艰巨，梅赛德斯把芬兰人召回并换上软胎。很快，车队告诉他目标不是最快单圈，因为汉密尔顿会多停一次，去争取额外的一分。

不过由于换上更快的轮胎，以及赛车油量大大减少，芬兰人还是刷新了最快单圈时间。汉密尔顿在倒数第三圈结束时进站，换上了红色轮胎，然后在最后一圈有惊无险地做出全场最快的1分11.097秒，为自己多拿一分，最大程度地止住了损失。

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, and Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, and Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

第四位发车的加斯利从一开始就无法挑战前三名，第一次进站后也落到了法拉利竞争对手之后。但是AlphaTauri赛车强劲的速度，确保了法国人在本场的中游集团争夺里笑到最后，尽管他也落后了前三名一圈。

法拉利追逐AlphaTauri的努力没能如愿，查尔斯·莱克勒克仍然落后了对手4.9秒完赛。相比之下，他的队友卡洛斯·塞恩斯没能至少保住第六，被Alpine的费尔南多·阿隆索凭借进站策略，取得了第六名，让自己的同胞只能接受第七的结果。

周六在排位赛里因车流问题折戟Q1的塞尔吉奥·佩雷兹，凭借更快的速度和两停策略，追回到积分区。但是他的第八名，无法帮助红牛在制造商年度积分榜上缩小同梅赛德斯差距，德国车队在本场过后积累了12分的优势。

埃斯特班·奥康的第九名，帮助Alpine两辆赛车都进入了前十名。法国车队在积分榜上仍然对AlphaTauri有6分的优势。

兰多·诺里斯为迈凯伦拿到了积分区最后一个位置。排位赛里挣扎的英国小将，虽然与队友丹尼尔·里卡多都用了一停策略，但是他的第一阶段跑得更长。澳大利亚人发挥了团队精神，让过了轮胎更新的队友。但是诺里斯无法更加接近奥康，止步第十名。因为博塔斯获得了第三名，英国人丢失了车手年度积分榜上第三的位置。

里卡多在等待发车信号灯时，曾经遇到了问题，并且挥手示意。但是他又再次尝试，总算成功进挡。不过比赛后半段，当他被佩雷兹超过之后，无法跟上节奏，落后诺里斯12秒，排在第11名。

阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔全场比赛与威廉姆斯的乔治·拉塞尔进行争夺，而后者因为进站时超速，吃到了5秒罚时。但是最后时刻，威廉姆斯命他回到维修区退赛。加拿大人最终拿到第12名。

塞巴斯蒂安·维特尔度过了一场同样艰苦的比赛。从第17位起步的他并没有太多的进展，而且因为在3号弯打转还损失了时间。当他的赛车横在赛道上时，险些造成险情，好在领先一圈的博塔斯机敏地走到斜坡上方避免了相撞。德国人落后队友2秒，名列第13位。

排位赛取得第七名的阿尔法·罗密欧车手安东尼奥·吉奥维纳兹，没能在比赛中延续状态，比赛开始后就不断下滑，最后以第14位完赛，只是能够领先替补上阵的队友罗伯特·库比卡。

波兰人在基米·莱科宁确诊感染新冠病毒后，从周六上午起坐进C41赛车。而他至少在赛道上击败了威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲和两名哈斯车手。当尼基塔·马兹平因为液压故障退赛时，米克·舒马赫坚持到了最后，尽管只能垫底。而角田裕毅由于AlphaTauri车队发现动力单元数据出现问题，被召回并退出比赛。

值得一提的是，维斯塔潘在收获个人第17场胜利后，成为没有赢得世界冠军的车手中，获胜场次最多的人。

shares
comments
阿斯顿·马丁否认“邀请阿隆索加盟”谣言

Previous article

阿斯顿·马丁否认“邀请阿隆索加盟”谣言
Load comments

Trending

1
Formula 1

荷兰大奖赛：维斯塔潘挫败汉密尔顿策略，首次主场夺冠

4 h
2
Formula 1

威廉姆斯领队卡皮托暗示拉蒂菲将续约

Latest news
荷兰大奖赛：维斯塔潘挫败汉密尔顿策略，首次主场夺冠
Formula 1

荷兰大奖赛：维斯塔潘挫败汉密尔顿策略，首次主场夺冠

4 h
阿斯顿·马丁否认“邀请阿隆索加盟”谣言
Formula 1

阿斯顿·马丁否认“邀请阿隆索加盟”谣言

13 h
霍纳：如果梅赛德斯阻止阿尔本转会威廉姆斯将是“莫大的遗憾”
Formula 1

霍纳：如果梅赛德斯阻止阿尔本转会威廉姆斯将是“莫大的遗憾”

17 h
荷兰大奖赛排位赛：维斯塔潘0.038秒击败汉密尔顿，首次主场夺下杆位
Formula 1

荷兰大奖赛排位赛：维斯塔潘0.038秒击败汉密尔顿，首次主场夺下杆位

2021年9月4日
荷兰大奖赛FP3：维斯塔潘最快，优势达0.5秒
Formula 1

荷兰大奖赛FP3：维斯塔潘最快，优势达0.5秒

2021年9月4日
Latest videos
壳牌：塞恩斯问答时间 14:08
Formula 1
2021年6月16日

壳牌：塞恩斯问答时间

《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片 02:54
Formula 1
2020年11月21日

《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片

2023年F1工资帽新规详解 05:41
Formula 1
2020年11月21日

2023年F1工资帽新规详解

汉密尔顿车迷问答 05:49
Formula 1
2020年11月21日

汉密尔顿车迷问答

《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻 03:09
Formula 1
2020年11月11日

《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻

Trending Today

荷兰大奖赛：维斯塔潘挫败汉密尔顿策略，首次主场夺冠
Formula 1 Formula 1

荷兰大奖赛：维斯塔潘挫败汉密尔顿策略，首次主场夺冠

威廉姆斯领队卡皮托暗示拉蒂菲将续约
Formula 1 Formula 1

威廉姆斯领队卡皮托暗示拉蒂菲将续约

Latest news

荷兰大奖赛：维斯塔潘挫败汉密尔顿策略，首次主场夺冠
Formula 1 Formula 1

荷兰大奖赛：维斯塔潘挫败汉密尔顿策略，首次主场夺冠

阿斯顿·马丁否认“邀请阿隆索加盟”谣言
Formula 1 Formula 1

阿斯顿·马丁否认“邀请阿隆索加盟”谣言

霍纳：如果梅赛德斯阻止阿尔本转会威廉姆斯将是“莫大的遗憾”
Formula 1 Formula 1

霍纳：如果梅赛德斯阻止阿尔本转会威廉姆斯将是“莫大的遗憾”

荷兰大奖赛排位赛：维斯塔潘0.038秒击败汉密尔顿，首次主场夺下杆位
Formula 1 Formula 1

荷兰大奖赛排位赛：维斯塔潘0.038秒击败汉密尔顿，首次主场夺下杆位

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2021 Motorsport Network. 保留所有权