荷兰大奖赛续约至2025年，国际汽联确认2023年六场冲刺赛

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随着马克斯·维斯塔潘一跃成为这项赛事的领军人物之一，荷兰在2021年重新开始举办大奖赛。而且连续两年的比赛，都见证了红牛车手在主场获胜。今年，24岁的荷兰人又连续第二年赢得车手世界冠军头衔。

事实上，2019年F1就同赞德弗尔特达成了办赛协议。但是因为2020年新冠大流行爆发，当地推广方不希望第一届重新举办的比赛就是空场进行，无法实现其打造“橙色海洋”的目标，于是推迟到2021赛季。

明年，随着电动方程式世界冠军尼克·德福瑞斯获得了AlphaTauri的正式车手席位，赛道上将由两名荷兰车手。而根据2023年赛历，赞德弗尔特的比赛将作为夏休期后的第一场，在8月27日进行。

与此同时，本年度最后一次世界汽车运动理事会（WMSC）批准同意了2023赛季六个冲刺赛周末的选择，分别是阿塞拜疆、奥地利、比利时、卡塔尔、美国奥斯汀和巴西。

F1从2021年开始实验性地举行冲刺赛，通过改变一些周末的赛制——周五排位赛、周六100公里的比赛、周日传统的300公里比赛——来增加观赏性。在连续两年进行了三场冲刺赛后，明年增加为六场，其中奥地利已经在今年尝试了这项短程赛，而英特拉格斯则连续第三年上榜。

原先国际汽联主席穆罕穆德·本苏拉耶对冲刺赛的增加有所迟疑，经过与F1方面的磋商后终于开了绿灯。

Lewis Hamilton, Mercedes W13, on his way to the grid Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

“在F1冲刺赛举行的前两年，我们看到了对F1冲刺赛的强烈积极反响，我们迫不及待地想在明年的六场比赛中为车迷带来更多的行动，包括我们在美国奥斯汀的第一次F1冲刺赛，”F1首席执行官斯蒂法诺·多梅尼卡利表示。

“F1冲刺赛的引入创造了一个三天都有竞争性比赛的周末，为车迷带来了更多的娱乐，也为包括车队、广播公司、合作伙伴和主办场地在内的主要利益相关者带来了更多的价值。”

此前，也有车队要求F1给予更多的冲刺赛补偿来换取支持增添更多周六比赛，因为有竞争就势必存在赛车受损的风险。过去两个赛季，相关的费用为每场冲刺赛补贴15万美元，如果车损可以额外获得10万美元津贴，若车损价值超过10万美元可再获额外补偿。而从明年开始，每场冲刺赛的津贴增长至30万美元，但取消车损相关的额外补贴。