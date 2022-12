荷兰大奖赛续约至2025年，国际汽联确认2023年六场冲刺赛

随着马克斯·维斯塔潘一跃成为这项赛事的领军人物之一,荷兰在2021年重新开始举办大奖赛。而且连续两年的比赛,都见证了红牛车手在主场获胜。今年,24岁的荷兰人又连续第二年赢得车手世界冠军头衔。

事实上,2019年F1就同赞德弗尔特达成了办赛协议。但是因为2020年新冠大流行爆发,当地推广方不希望第一届重新举办的比赛就是空场进行,无法实现其打造“橙色海洋”的目标,于是推迟到2021赛季。

明年,随着电动方程式世界冠军尼克·德福瑞斯获得了AlphaTauri的正式车手席位,赛道上将由两名荷兰车手。而根据2023年赛历,赞德弗尔特的比赛将作为夏休期后的第一场,在8月27日进行。

与此同时,本年度最后一次世界汽车运动理事会(WMSC)批准同意了2023赛季六个冲刺赛周末的选择,分别是阿塞拜疆、奥地利、比利时、卡塔尔、美国奥斯汀和巴西。

F1从2021年开始实验性地举行冲刺赛,通过改变一些周末的赛制——周五排位赛、周六100公里的比赛、周日传统的300公里比赛——来增加观赏性。在连续两年进行了三场冲刺赛后,明年增加为六场,其中奥地利已经在今年尝试了这项短程赛,而英特拉格斯则连续第三年上榜。

原先国际汽联主席穆罕穆德·本苏拉耶对冲刺赛的增加有所迟疑,经过与F1方面的磋商后终于开了绿灯。

Lewis Hamilton, Mercedes W13, on his way to the grid

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images