荷兰大奖赛推迟到2021年

今年原本将是荷兰大奖赛时隔39多年后第一次举行，但是受到新冠肺炎疫情的影响，原定于5月初在赞德福尔特的比赛宣布延期。如今，赛事主办方确认不会在今年余下的时间里择日办赛，因为观众无法到场。

荷兰大奖赛在官方声明中写道：”荷兰大奖赛的组织者在咨询了F1之后，得出了今年已经没有可能在有观众到场的情况下举行比赛的结论。因此，决定是比赛不会在本赛季进行。现在，首届比赛将在2021赛季举办。所有门票在新比赛时仍然有效。”

自从马克斯·维斯塔潘成为F1的中坚力量之后，荷兰一直寻求把大奖赛带回这位红牛车手的家乡。按照计划，赞德福尔特最大的卖点就是由热情的荷兰车迷打造的橙色海洋，而且据悉今年比赛的门票几乎售罄。因此，对于赛事主办方来说，无果不能有观众到场，就无法实现这一盛况，使得空场比赛没有意义。

“我们之前完全为第一场比赛做好了准备，现在也是如此，”荷兰大奖赛总监杨·拉美尔斯表示，“得益于所有车迷、相关的公司和政府机构，难以置信的成就得以实现。我们和F1已经研究过今年在没有观众的情况下择日办赛的可能性，但是我们想与荷兰车迷一起庆祝F1回到赞德福尔特的时刻。我们请求大家保持耐心。我已经为此期待了35年，所以我能再等一年。”

此前，除了揭幕失败的澳大利亚大奖赛之外，原定于5月下旬的摩纳哥大奖赛、6月下旬的法国大奖赛也都取消。荷兰成为原先由22场大奖赛组成的2020赛历上第四场官方取消的赛事。

F1计划7月初于奥地利重新启动赛季，并且仍然希望完成15-18场大奖赛，哪怕前几场在欧洲的赛事将会空场举行。目前，关于中国大奖赛最新的举办日期仍然在商定之中，基本可以确定的是在10-11月之间选择合适的时间。