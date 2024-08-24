荷兰大奖赛排位赛：诺里斯力压维斯塔潘抢下杆位

兰多·诺里斯在狂风大作的荷兰大奖赛排位赛里击败主场宠儿马克斯·维斯塔潘后抢下杆位，刘易斯·汉密尔顿爆冷无缘前十名。

在先前下雨且出现44分钟红旗的第三节自由练习之后，排位赛在干地上进行，但三个阶段之间赛道温度略有下降。

在波澜不惊的第一阶段之后，汉密尔顿和卡洛斯·塞恩斯双双止步于第二阶段。英国人在第一阶段只使用了一套轮胎的情况下排名第三，Q2的第一圈同样具有竞争力。不过，他在第二个计时圈只提高了0.076秒，在其他车手取得更大进步之后，滑落到第12位，相差及格线0.103秒——落在法拉利的卡洛斯·塞恩斯身后。西班牙人落后当时排名第十的西班牙同胞阿隆索0.069秒，无缘进入最后阶段。

这使得杆位之争主要集中于两辆迈凯伦赛车、马克斯·维斯塔潘和乔治·拉塞尔之间。Q3开始后，诺里斯做出一圈1分10.074秒，占据了第一位，他的队友奥斯卡·皮亚斯特雷以0.9秒之差列第二。

维斯塔潘的第一圈只有1分10.222秒，但在第二次尝试时跑出1分10.029秒。但是诺里斯很快提高了个人时间，并且打破了1分10秒，以1分09.673秒重新回到第一。随着皮亚斯特雷的第二圈进步幅度不够，英国人拿下了个人第四个杆位，维斯塔潘则自2021年以来第一次在主场无缘杆位，皮亚斯特雷获得第三名。

作为唯一进入Q3的梅赛德斯车手，乔治·拉塞尔倾尽全力后，第二个计时圈时间超过了状态有所回升的塞尔吉奥·佩雷兹，将与皮亚斯特雷一起从第二排发车。与墨西哥人分享第三排的，将是法拉利的查尔斯·莱克勒克。

两辆阿斯顿·马丁赛车双双进入前十，费尔南多·阿隆索和兰斯·斯特罗尔将分别从第七第九开始比赛。威廉姆斯的亚历山大·阿尔本和Alpine的皮埃尔·加斯利分获第八十名。

角田裕毅、尼科·霍肯博格和凯文·马格努森止步第二轮，分别排在第13至15位，Q1结束时，丹尼尔·里卡多以0.111秒的劣势被挡在Q2门外，埃斯特班·奥康落后澳大利亚人0.052秒，同样遭到淘汰。随后是两名索伯车手。周冠宇开场后就报告赛车有打滑频繁、转向过度等问题，第二个计时圈没有明显进步，和队友瓦尔特利·博塔斯远远落后于其他赛车。

第三节练习里发生严重撞车的洛根·萨金特，因为赛车没能得到及时修复，没能赶上Q1。排位赛后，国际汽联赛会干事将对汉密尔顿涉嫌在第二阶段里阻挡佩雷兹的事件进行调查。事发之后，英国人在无线电里向工程师表示他完全让出了线路。