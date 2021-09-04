荷兰大奖赛排位赛：维斯塔潘0.038秒击败汉密尔顿，首次主场夺下杆位

维斯塔潘的速度无人可以企及，在轻松进入Q3之后，又在第一个计时圈跑出1分08.923秒，领先排名第二的瓦尔特利·博塔斯0.3秒左右。刘易斯·汉密尔顿则以0.046秒之差位列第三。

第二个计时圈，荷兰人进一步提高到1分08.885秒。博塔斯虽然也有进步，但是无法冲击红牛对手。汉密尔顿最后一个做计时，尽管他在第三个计时段里全场最快，但最终仍然相差争冠对手——本周末前只有3分的差距——0.038秒。

这也是维斯塔潘在F1生涯里的第十个杆位。当红牛车队在车房里庆祝时，全场的橙色军团爆发出激烈的欢呼声。而这意味着1985年来第一次在赞德福特举行的大奖赛，本赛季争冠的两位车手将在第一排发车。

博塔斯将从第三发车。与他分享第二排的，是AlphaTauri的皮埃尔·加斯利。法国人击败了所有其他中游集团的车手，包括法拉利的查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯。

西班牙人在最后一节练习里撞墙导致赛车前部受损，但意大利车队在两个小时的紧张时间里，成功为他及时修复赛车，而且确认无需更换变速箱。两辆法拉利赛车之间只有0.01秒的差别，但是将一起从第三排发车。

阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹成为大黑马，在本赛季第二次闯入Q3同时，也取得F1生涯最好的排位赛成绩——第七名。意大利人战胜了Alpine的埃斯特班·奥康和费尔南多·阿隆索，以及迈凯伦的丹尼尔·里卡多。

练习阶段略显慢热的澳大利亚，在本场排位赛里比迈凯伦队友兰多·诺里斯感觉更好。不过，在进入Q3后，他止步于第十名。

原本顺利进行的排位赛，在Q2还剩不到4分钟时突然节奏被打乱。先是排名第11位的乔治·拉塞尔在最后一弯前突然失控，他的威廉姆斯赛车倒着滑过砂石区后，尾部撞上防护墙。虽然英国人能够驶回维修区，但因为防护墙的受损和砂石被带出，赛会出示了红旗。

经过了10分钟等待后，当本阶段恢复进行，赛车正出场时，另一位传入Q2的威廉姆斯车手尼古拉斯·拉蒂菲在8号弯同样失控，然后左侧车身撞上护墙。当加拿大人有惊无险地安全离开赛车时，赛会通知Q2不会恢复进行。

除了两名威廉姆斯车手遭到淘汰以外，当时排名第12位的兰斯·斯特罗尔和第13位的兰多·诺里斯都没有得到提高个人时间的机会。AlphaTauri的角田裕毅则排在第15位。

4.3公里长以及狭窄的宽度，使得Q1尾声阶段的车流问题非常严重。红牛的塞尔吉奥·佩雷兹就是其中之一，在准备离开维修区做最后一圈时被耽误，未能在计时器归零前通过控制线，无法开始计时圈。这让他以0.041秒之差，在第一阶段意外被淘汰。

阿斯顿·马丁得塞巴斯蒂安·维特尔是另一位“受害者”。他的最后一个计时圈，因受到两辆哈斯赛车的阻挡而作废，最终排名第17位。

顶替感染新冠病毒的基米·莱科宁出战的罗伯特·库比卡名列第18位，击败了两名哈斯车手。米克·舒马赫位列尼基塔·马兹平之前，但是俩人都将因阻碍了维特尔而受到调查。