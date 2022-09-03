荷兰大奖赛排位赛：维斯塔潘有惊无险抢下杆位
马克斯·维斯塔潘在荷兰大奖赛排位赛最后时刻击败查尔斯·莱克勒克，有惊无险地在主场比赛中摘下杆位。
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第三节自由练习的结果预示着三大车队之间的差距比预计中的小很多，事实上都有机会争夺杆位。
维斯塔潘在周六逐渐找回对赛车的感觉，他在Q3里第一个冲刺圈就做出1分10.515秒，不过莱克勒克以一圈1分10.456秒，稍稍超过争冠对手。同时，刘易斯·汉密尔顿以微妙的差距落在第三。
最后一圈，
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马克斯·维斯塔潘在主场比赛荷兰大奖赛里轻松实现本赛季四连胜，尽管梅赛德斯制造了些许麻烦，但红牛赛车势如破竹。
马克斯·维斯塔潘在荷兰大奖赛排位赛最后时刻击败查尔斯·莱克勒克，有惊无险地在主场比赛中摘下杆位。
查尔斯·莱克勒克在荷兰大奖赛排位赛前领跑时间榜，但乔治·拉塞尔仅以0.06秒之差紧随其后，马克斯·维斯塔潘也只有0.1秒的差距。
经过国际汽联车手合同认可委员会（CRB）的裁定，奥斯卡·皮亚斯特雷确认将在2023年代表迈凯伦迎来他在F1的新秀赛季。