荷兰大奖赛排位赛：维斯塔潘有惊无险抢下杆位

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第三节自由练习的结果预示着三大车队之间的差距比预计中的小很多，事实上都有机会争夺杆位。

维斯塔潘在周六逐渐找回对赛车的感觉，他在Q3里第一个冲刺圈就做出1分10.515秒，不过莱克勒克以一圈1分10.456秒，稍稍超过争冠对手。同时，刘易斯·汉密尔顿以微妙的差距落在第三。

最后一圈，