荷兰大奖赛排位赛：维斯塔潘力克诺里斯主场夺杆位
马克斯·维斯塔潘在两次出现红旗的荷兰大奖赛排位赛里，凭借强劲的最后一圈击败兰多·诺里斯后获得主场的杆位。
威廉姆斯成为赞德弗尔特周末最大的黑马。自2017年意大利大奖赛后，这支英国老牌车队第一次两辆赛车同时闯入Q3，而阿尔本第一个做出计时圈1分15.743秒。
威廉姆斯新秀洛根·萨金特首次晋级排位赛前十名争夺，他在通过最后一个倾斜弯时失控，重重撞上对面的护墙，使得计时在8分13秒时暂停。延误了20分钟后，Q3恢复进行，两辆迈凯伦占据前二名，诺里斯做出较快的1分12.049秒，领先队友0.2秒左右，而维斯塔潘相差0.3秒之多排名第三。然而就在下一轮计时圈变得十分关键时，莱克勒克在9号弯冲出赛道后停车，红旗在还剩4分5秒时第二次出现。
又一轮等待后第三次绿旗，维斯塔潘刚刚在第一计时段刷新时间，在他身后的诺里斯进一步加快。但是第二三计时段，红牛赛车优势尽显，荷兰人连续刷紫后，跑出一圈1分10.567秒，攀升到第一。诺里斯则没有在最后两个计时段里再接再厉，最终相差对手0.537秒，但这帮助他取得了本赛季第二次头排发车的位置。维斯塔潘则获得了本赛季个人第八个杆位。
最后一轮冲刺里，阿尔本短暂地上升到第三名，让威廉姆斯车库感到欢欣鼓舞，但是稍后过线的拉塞尔挤到了威廉姆斯车手身前。两名新老威廉姆斯车手将一同从第二排开始比赛。第三排发车位则被两名西班牙车手占据，费尔南多·阿隆索和卡洛斯·塞恩斯分列第五六位。
塞尔吉奥·佩雷兹仅仅排名第八，相距队友1.3秒之多，而皮亚斯特雷下滑到第八，将只能从第四排发车。两名导致红旗的车手则位列第九十名。
虽然Q1结束后雨水略微变大，但又很快减小。随着赛车不断进行计时圈，逐渐出现了较干的赛车线。刘易斯·汉密尔顿在最后一圈提高了0.5秒之多，但还是未能打破1分20秒，仍处于危险区。他身后过线的角田裕毅和尼科·霍肯博格虽有提高，但无法摆脱淘汰区。然而，诺里斯和两辆法拉利接连刷出个人更快的时间，将兰斯·斯特罗尔、皮埃尔·加斯利和汉密尔顿依次挤到前十以下。
Q1结束时场面同样胶着。周冠宇最后一圈再次提高，但是最后一个计时段积水严重，阻碍了进步幅度。而当时处于淘汰区的莱克勒克在最后一个计时段一度侧滑，救回赛车后仍然改善了时间，提高到第14位，正好把处于第15位的周冠宇淘汰——距离萨金特的及格线仅0.031秒。
埃斯特班·奥康和凯文·马格努森的最后一圈没有更快，名列第17和18位。丹麦人延续了本赛季单圈表现的挣扎，当他的哈斯队友霍肯博格进入时，他在第一阶段早早出局。周冠宇的队友瓦尔特利·博塔斯速度同样不理想，芬兰人还落后0.2秒，只排在倒数第二。廉姆·洛森在自己的第一场F1排位赛里排名垫底，并且比前一位慢1.2秒。
排位赛结束后，角田和斯特罗尔涉嫌在Q2里阻挡汉密尔顿而接受调查，塞恩斯则被报告在Q3里做出危险举动，同样受到赛会干事传唤。
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